Поправки в "Болашак" расширяют доступ к программам докторантуры и магистратуры – Ныгыметов

Эльмира Киргеева
Одним из новшеств программы "Болашак" может стать разрешение магистрам казахстанских вузов претендовать на эту же степень в зарубежных вузах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на президента АО "Центр международных программ" Гани Ныгыметова.

"Новые правила внесены в канцелярию Премьер-Министра. Предлагается внести изменения в части разрешения группе претендентов, имеющих казахстанскую степень магистра, подавать на магистратуру в рамках программы "Болашак". Тем самым будет расширен доступ к программам докторантуры и магистратуры", – сказал он.

По словам Ныгыметова, в рамках программы уже подготовлены более 3 000 инженеров, более 600 высококлассных врачей, 330 госслужащих, 80 ученых, более 1 500 преподавателей отечественных вузов и научных центров, 200 учителей школ, 150 работников творческой сферы, более 2 000 менеджеров национальных и частных компаний.

На текущий момент в 25 странах мира обучаются 1 823 стипендиата.

Вместе с тем, по словам главы Центра, будет оптимизировано количество стипендий по программе стажировки, а также языковая подготовка, которая в этом году будет проходить в Казахстане. Языковые курсы в стране будут проходить в течение 6 месяцев, "для того, чтобы довести уровень IELTS до 5,5, а с уровня 5,5 – за рубежом".

