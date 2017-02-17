​Поправки в бюджет приняты

Свежий выпуск
460
Лаура Тусупбекова

Спустя сутки Сенат, получив одоб­ренные коллегами из Мажилиса поправки в трехлетний бюджет, также в оперативном режиме, дабы обеспечить законодательную поддержку реализации приоритетов, обозначенных в январском Послании Главы государства, приступили к рассмотрению уточненного бюджета. Поправки к бюджету на 2017–2019 годы сенаторам представили министр финансов Бахыт Султанов, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, а также глава Нацбанка РК Данияр Акишев. Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2017 год определен в сумме 4 891,9 млрд тенге с общим увеличением на 553,7 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета на 2017 год уточнены в сумме 11 176,4 млрд тенге, с ростом по сравнению с утвержденным планом на 2 615,1 млрд тенге.

На реализацию Послания Главы государства предусмотрено в общем 2 435 млрд тенге.

Уточняющие вопросы сенаторов касались, в частности, таких мероприятий, как ускоренная технологическая модернизация экономики, включающая развитие дорог респуб­ликанского и местного значения, развитие агропромышленного комплекса, а также реализацию Программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Также интересовались сенаторы механизмами улучшения и расширения бизнес-среды, обеспечения макроэкономической стабильности, обеспечения качества человеческого капитала и институциональных преобразований, безопасности и борьбы с коррупцией. После подробных ответов членов Правительства сенаторы приняли поправки.

Еще один важнейший документ приняли сенаторы на пленарном заседании – поправки в законодательство по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности. По информации министра юстиции Марата Бекетаева, содержание документа включает изменения и дополнения по следующим трем направлениям: совершенствование норм гражданского законодательства, улучшение позиции Казахстана в рейтинге Doing Business Всемирного банка, принятие мер по стабилизации и оздоровлению банковского сектора, в частности, предполагается передача АО «Фонд проблемных кредитов» от Национального банка Правительству, а также по вопросам консолидации банков.

Законопроектом конкретизируются требования к отказу от собственности. В частности, устанавливается, что отказ должен быть правомерным и доб­ровольным волеизъявлением собственника. Также устанавливается запрет на отказ от права собственности государства и его органов. Такой подход, отметил Марат Бекетаев, исключит неоднозначное понимание в судебной и правоприменительной практике, а также усилит защиту права на собственность.

Отвечая на вопросы сенаторов о том, какие меры принимаются для активизации кредитования малого и среднего бизнеса, председатель Нацбанка Данияр Акишев прежде всего признал: действительно, прирост кредитования в последние годы был умеренным.

– Для Национального банка это является одной из первоочередных задач на ближайшее время, для того чтобы активизировать это кредитование, – подчеркнул глава Нацбанка.

Конечно, решение этого вопроса невозможно осуществить одномоментно. Весь прошлый год Нацбанк готовил для этого необходимую экономическую среду, были нормализованы ставки на рынке.

– В условиях высокой долларизации невозможно тенговое кредитование, когда почти 80% всех депозитов населения были в иностранной валюте, естественно, у банков не было тенге, чтобы кредитовать экономику. Для того чтобы решить этот вопрос, мы весь прошлый год занимались планово всеми проблемами, которые стояли, – это и снижение ставок по тенге, это увеличение тенговых депозитов, – отметил Данияр Акишев.

По его словам, статистика говорит о том, что принятые меры дали небольшой результат, однако полномасштабное восстановление кредитования сегодня зависит от макроэкономической стабильности, которая состоялась в Казахстане, но которую нужно поддерживать.

– Соответственно, при отсутствии внешних шоков мы считаем, что позиции Казахстана как в рейтингах Doing Business по получению кредитов, так и по статистике будут улучшаться. То есть те позитивные тенденции, которые пока в небольшой степени начались в прошлом году, они усилятся, – предположил Данияр Акишев.

Пока же 24% всех кредитов уже выданы малому и среднему бизнесу, ставка снизилась с 25% до 14%. Ситуация с кредитованием, считает глава Нацбанка, меняется.

Также согласно повестке, Сенат ратифицировал Соглашение между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО. Как отметил, представляя документ, министр образования и науки Ерлан Сагадиев, соз­дание центра будет способствовать развитию гляцио­логической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, развитию исследований по проблемам гляциологии, горной криосферы, гидрологии и климатологии, решению проб­лем водной и продовольственной безопасности.

Популярное

Все
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Хорошо быть полиглотом
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Конституционный контроль – элемент правового государства
Народ – источник власти
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Инструмент трансформации общества и государства
Закон прямого действия
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
В Казахстане проживает одна Конституция
Фото на память и удачу
Крадущийся тигр? Затаившийся дракон!
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Культурная волна набирает силу
Акимы должны думать о пользе для страны
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
Если есть любовь к небу, то это навсегда
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Появится парк на «Колесных рядах»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде

Читайте также

Как ты счастье назовешь...
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре внимания – человек: Конституционные реформы укрепл…
Современный стиль жизни – в села

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]