​Поправки в бюджет приняты

Спустя сутки Сенат, получив одоб­ренные коллегами из Мажилиса поправки в трехлетний бюджет, также в оперативном режиме, дабы обеспечить законодательную поддержку реализации приоритетов, обозначенных в январском Послании Главы государства, приступили к рассмотрению уточненного бюджета. Поправки к бюджету на 2017–2019 годы сенаторам представили министр финансов Бахыт Султанов, министр национальной экономики Тимур Сулейменов, а также глава Нацбанка РК Данияр Акишев. Уточненный прогноз доходов республиканского бюджета (без поступления трансфертов) на 2017 год определен в сумме 4 891,9 млрд тенге с общим увеличением на 553,7 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета на 2017 год уточнены в сумме 11 176,4 млрд тенге, с ростом по сравнению с утвержденным планом на 2 615,1 млрд тенге.

На реализацию Послания Главы государства предусмотрено в общем 2 435 млрд тенге.

Уточняющие вопросы сенаторов касались, в частности, таких мероприятий, как ускоренная технологическая модернизация экономики, включающая развитие дорог респуб­ликанского и местного значения, развитие агропромышленного комплекса, а также реализацию Программы жилищного строительства «Нұрлы жер». Также интересовались сенаторы механизмами улучшения и расширения бизнес-среды, обеспечения макроэкономической стабильности, обеспечения качества человеческого капитала и институциональных преобразований, безопасности и борьбы с коррупцией. После подробных ответов членов Правительства сенаторы приняли поправки.

Еще один важнейший документ приняли сенаторы на пленарном заседании – поправки в законодательство по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности. По информации министра юстиции Марата Бекетаева, содержание документа включает изменения и дополнения по следующим трем направлениям: совершенствование норм гражданского законодательства, улучшение позиции Казахстана в рейтинге Doing Business Всемирного банка, принятие мер по стабилизации и оздоровлению банковского сектора, в частности, предполагается передача АО «Фонд проблемных кредитов» от Национального банка Правительству, а также по вопросам консолидации банков.

Законопроектом конкретизируются требования к отказу от собственности. В частности, устанавливается, что отказ должен быть правомерным и доб­ровольным волеизъявлением собственника. Также устанавливается запрет на отказ от права собственности государства и его органов. Такой подход, отметил Марат Бекетаев, исключит неоднозначное понимание в судебной и правоприменительной практике, а также усилит защиту права на собственность.

Отвечая на вопросы сенаторов о том, какие меры принимаются для активизации кредитования малого и среднего бизнеса, председатель Нацбанка Данияр Акишев прежде всего признал: действительно, прирост кредитования в последние годы был умеренным.

– Для Национального банка это является одной из первоочередных задач на ближайшее время, для того чтобы активизировать это кредитование, – подчеркнул глава Нацбанка.

Конечно, решение этого вопроса невозможно осуществить одномоментно. Весь прошлый год Нацбанк готовил для этого необходимую экономическую среду, были нормализованы ставки на рынке.

– В условиях высокой долларизации невозможно тенговое кредитование, когда почти 80% всех депозитов населения были в иностранной валюте, естественно, у банков не было тенге, чтобы кредитовать экономику. Для того чтобы решить этот вопрос, мы весь прошлый год занимались планово всеми проблемами, которые стояли, – это и снижение ставок по тенге, это увеличение тенговых депозитов, – отметил Данияр Акишев.

По его словам, статистика говорит о том, что принятые меры дали небольшой результат, однако полномасштабное восстановление кредитования сегодня зависит от макроэкономической стабильности, которая состоялась в Казахстане, но которую нужно поддерживать.

– Соответственно, при отсутствии внешних шоков мы считаем, что позиции Казахстана как в рейтингах Doing Business по получению кредитов, так и по статистике будут улучшаться. То есть те позитивные тенденции, которые пока в небольшой степени начались в прошлом году, они усилятся, – предположил Данияр Акишев.

Пока же 24% всех кредитов уже выданы малому и среднему бизнесу, ставка снизилась с 25% до 14%. Ситуация с кредитованием, считает глава Нацбанка, меняется.

Также согласно повестке, Сенат ратифицировал Соглашение между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Казахстане Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО. Как отметил, представляя документ, министр образования и науки Ерлан Сагадиев, соз­дание центра будет способствовать развитию гляцио­логической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на региональном и глобальном уровнях, развитию исследований по проблемам гляциологии, горной криосферы, гидрологии и климатологии, решению проб­лем водной и продовольственной безопасности.