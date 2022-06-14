Выборы по высокому стандарту

Поправки в Конституцию запускают переход к смешанной системе выборов в представительные органы власти, поэтому организаторам электоральных процессов нужно будет многому научиться.

Повышать электоральную грамотность сотрудников избиркомов планируют представители Цент­ральной избирательной комиссии. На базе Академии государственного управления при Президенте РК начался обучающий курс «Избирательный процесс в Республике Казахстан: теория и практика» с участием председателя ЦИК Нурлана Абдирова.

Как объяснил глава Центризбиркома, помимо курса в АГУ планируется электоральное обучение по так называемому каскадному принципу. То есть члены ЦИК будут проводить семинары и практикумы для областных территориальных избиркомов, а те в свою очередь начнут обучать сотрудников районных и участковых комиссий.

– Для реализации современных стандартов в избирательном процессе необходимо соблюдение трех условий, которые обязательны при любом голосовании, – подчеркнул Нурлан Абдиров. – Первое – честность при проведении выборов и подсчете голосов, второе – организация процесса беспристрастными избирательными органами и третье – обеспечение прозрачнос­ти и открытости.

Для максимального приближения к этому стандарту, по словам председателя ЦИК, необходимы совершенствование законодательства, а также постоянное обучение членов избирательных комиссий.

– Накануне референдума благодаря совместной работе с Академией госуправления нам удалось обучить практически 70 тысяч членов участковых и территориальных комиссий. Мы выезжали в 14 регионов, смотрели, как работает каскадный метод на местах. Должен отметить, это очень эффективный метод с выстраиванием модели избирательного процесса, элементами ролевой игры. Многие члены комиссий значительно подтянули свои знания и навыки, – отметил Нурлан Абдиров.

Как подчеркнул глава ЦИК, каждый новый человек, становящийся членом избирательной комиссии, должен проходить полноценный курс подготовки. Причем обучение должно не только затрагивать электоральное законодательство, но и давать навыки действий в различных ситуациях, в том числе конфликтных.

– Бывает, кто-то приходит с улицы на избирательный участок и начинает задавать вопросы, не относящиеся к данному конкретному процессу выборов, – привел пример Нурлан Абдиров. – На каждый такой случай должен быть алгоритм, и, если члены избирательной комиссии его знают, не возникнет никакой нервозности, конфликтной ситуации. Нельзя просто развернуть человека и сказать: «Выйди вон и закрой дверь». Гражданин обратился, и представители избиркома должны знать ответы на максимальное число возможных вопросов. Причем если они не входят в их компетенцию, значит, необходимо объяснить это, подсказать, куда человеку обратиться.

По мнению председателя ЦИК, членов избиркомов следует обучать поведению и в тех случаях, если на участке действует провокатор, если пришел человек с ментальными нарушениями или в неадекватном состоянии. Для подобных ситуаций также необходимо разработать специальные алгоритмы.

Помимо этого Нурлан Абдиров вновь напомнил, что при организации выборов особое внимание следует уделять созданию на участках безбарьерной среды для людей с инвалидностью.