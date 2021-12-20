Поправки в Налоговый кодекс официально приняли в Казахстане
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс РК, сообщает Kazpravda.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", – говорится в сообщении.
Как ранее отмечал сенатор Гумар Дюсембаев, в период пандемии субъекты малого и среднего бизнеса в области торговли и предоставляющие различные услуги начали повсеместно использовать мгновенные мобильные переводы, предназначенные исключительно для транзакций между физическими лицами, в предпринимательской деятельности.
"Предусматривается фискализация мобильных платежей. В целях законодательного урегулирования данного вопроса предлагается определить понятие "мобильные платежи", узаконить применение онлайн контрольно-кассовых машин при расчетах за оплату товаров и услуг посредством мобильных платежей, обязать предпринимателей использовать отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса, обязать банки передавать в органы государственных доходов соответствующие сведения", – пояснил сенатор.
Кроме того, документом вводится ограничение на принятие в качестве залога единственного жилья физического лица.