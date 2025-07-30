Фото: ДП Павлодарской области

Незаконные действия пресекли сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В поле зрения оперативников преступница попала еще в середине июля, когда поступила первая информация о намерении гражданки соседнего государства продать почку. С этой целью иностранка приехала в Павлодар, обсуждала цену и условия с потенциальным покупателем, дала согласие на продажу.

Как сообщил первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов, правоохранители провели оперативную комбинацию, и продавец была задержана сотрудниками УБОП с поличным при получении задатка.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изъятия органов и тканей человека. Подозреваемая арестована.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством в Казахстане запрещена незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов, частей органов, тканей и частей тканей человека – все это влечет за собой уголовную ответственность.