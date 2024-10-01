Пора пересмотреть фискальную политику в отношении банков

В Послании нынешнего года Глава государства указал на проблемы, возникающие из-за дисбаланса между банковским и реальным секторами казахстанской экономики, а также на рост просроченной кредиторской задолженности населения.

Да, недостаточный уровень налоговой нагрузки на банки приводит к снижению бюджетных поступлений, а чрезмерная прибыльность финструктур свидетельствует об их монопольном положении на рынке финансовых ресурсов, что позволяет им диктовать условия, поддерживая высокие маржинальные показатели.

Если вести речь о закредитованности населения, то попытки банков оправдаться тем, что, мол, они стремятся оказать кредитную поддержку клиентам с низким уровнем доходов, не выдерживают критики: высокая цена потребительских кредитов, особенно микрокредитов, комиссионные и штрафные выплаты ухудшают финансовое положение заемщиков.

Следует отметить, что истоки доминирования интересов банковской системы в Казахстане связаны с выбранной моделью рыночной трансформации, в которой первыми и самыми активными субъектами были коммерческие банки (в начале 90-х годов прошлого века в рес­публике их насчитывалось свыше 200) и торговые компании.

Создание этих структур требовало незначительного первоначального капитала, а высокая скорость его оборачиваемости позволяла получать быстрые доходы. При тотальном дефиците денежных ресурсов и достигнутом уровне инфляции (до 3 000%) цена кредитов была высокой, соответственно, доступной в основном для торговли (челночной), заполнившей рынок импортным ширпотребом. Тогда как промышленные предприятия таких отраслей, как пищевая, легкая, химическая, обрабатывающая, лишившись оборотных средств, обанкротились.

В целом по республике прои­зошел переток всех ресурсов (финансовых, кадровых, материаль­ных) в сектор услуг. Доходы собственников и работников этой сферы повышались, стимулируя импорт товаров потребления и, соответственно, «раскручивая» инфляцию и девальвацию.

Предприятия, сохранившиеся на рынке, получали инфляцион­ную прибыль и держались на плаву. Рынок корпоративных ценных бумаг так и не стал механизмом свободного перелива капитала. А сложившаяся финансовая платформа превратилась в структурную основу национальной экономики (сохраняется на протяжении всех реформ), не позволяя реальному сектору адаптироваться к требованиям новых технологий и вызовам глобальных тенденций.

Известно, что банковская система относится к сектору финансовой инфраструктуры, историческая миссия которой – активизация и мобилизация возможностей экономических субъектов для поддержания экономического роста и развития. Из истории и логики формирования банковского капитала развитых стран следует, что именно промышленные предприятия создали условия для аккумулирования денежной массы в банках.

Рост промышленного производства и занятости, сбережений предприятий и населения подпитывал кредитные ресурсы банков и возможность получения банковской маржи. Таким образом, банковский капитал этих стран был и поныне является производной промышленного капитала.

Исходя из этой логики, представление о процветании банков на фоне депрессивной промышленности является иллюзорным, что подтверждается отечественной реальностью. Помнится, в кризисные 2000-е годы, когда в США банкротились банки с многовековой историей и связанные с ними страховые компании, наше государство спасло банковскую систему от дефолта, полагая, что впоследствии Национальный банк внесет коррективы в банковскую деятельность, нацелив ее на поддержку индустриально-инновационной активности реального сектора. Не произошло...

Поэтому представители отечест­венных промышленных кругов с пониманием и оптимизмом восприняли требование Главы государства внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Банковская система, формируя кредитные ресурсы, регулируя уровень монетизации, денежное обращение, обеспечивая внутреннюю и внешнюю устойчивость национальной валюты, способна дать импульс эффективной реализации государственных программ отраслевой диверсификации национальной экономики, развитию конкурентоспособных экспортоориентированных и импортозамещающих предприятий с высокой добавленной стоимостью.

В настоящее время высокая учетная ставка Национального банка РК в целях сдерживания цен и стимулирования депозитов вкладчиков, на мой взгляд, не дает ожидаемого результата, поскольку на фоне других факторов инфляции (внутренних и внешних) «дорогие» деньги снижают инвестиционную активность предпринимателей и рынка в целом. А сбережения населения обесцениваются. Возникает противоречие между действиями банков и потребностями экономики.

Важно и то, что кредитные менеджеры, в функции которых входит не только контроль над целевым использованием, но и активное содействие заемщикам в поисках бизнес-партнеров, рынков сырья и сбыта произведенной продукции, могли бы содействовать эффективному осуществлению проекта и своевременному погашению кредита.

Интерес банков – повышение качества кредитного портфеля, интерес заемщика – увеличение объема производства и дохода, интерес государства – экономический рост.

В Послании Президент указывает на назревшую необходимость пересмотреть фискальную политику в отношении банковского сектора. В связи с этим рекомендуется увеличение налогообложения прибыли банков до уровня, соответствующего их фактическому экономическому вкладу.

Предложено ужесточение налогообложения дивидендов, особенно для крупных акционеров, ради реинвестирования прибыли в фонд кредитования проектов и предотвращения вывода капиталов из страны. Вместе с тем через налоговые льготы следует стимулировать реинвестиции прибыли банков в инновационные проекты.