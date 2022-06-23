Общество
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Андрей Кратенко

Если ты мужчина

Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска Мейрман Тулебаев, который спас на реке двух человек.

Сослуживцы узнали о геройском поступке товарища, лишь прочитав благодарственное письмо спасенных, которое они отправили на имя начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области. Сам герой о случившемся скромно промолчал.

Инспектор-дежурный первого отдела полиции Петропавловска Мейрман Тулебаев по воле судьбы оказался поблизости от места происшествия. В реку Есиль упала женщина и сразу начала тонуть в его весенних холодных водах. Вслед за ней, чтобы спасти, прыгнул мужчина. Но тонуть стали оба. Если бы на помощь вовремя не пришел Мейрман, избежать трагедии не удалось бы. Полицейский сумел вытащить из реки обоих. Более того, правильно сделал искусственное дыхание, привел в чувство до приезда скорой медицинской помощи.

Министр МВД РК Марат Ахметжанов наградил храброго полицейского медалью «Ерлігі үшін» («За мужество»).

– Вручение медали стало одним из самых значительных событий в моей жизни, – признался Мейрман Тулебаев. – Я очень волновался. Мне приятно получить эту награду, хоть я и не считаю свой поступок героическим. Надев погоны, человек уже не позволит себе пройти мимо чужой беды. Уверен, что на моем месте так поступил бы каждый полицейский. Горжусь, что эту высокую награду я получил в юбилейный для казахстанской полиции год!

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