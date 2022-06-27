Порезала ножом из-за замечания женщину на пляже павлодарка

В результате конфликта на пляже получила ножевые ранения женщина в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиция области.

Инцидент произошел 25 июня на берегу речки Усолка.

«Как установлено, жительница Павлодара, отдыхавшая на берегу с детьми, сделала замечание сидящей рядом компании, которая отдыхала с детьми, распивала пиво, кричала и выражалась нецензурной бранью. Между ней и одной из женщин данной компании произошел конфликт, в ходе которого заявительница получила резаные раны», – рассказали в полиции.

Данный факт зарегистрирован. В отношении 26-летней горожанки возбуждено административное производство по части 1 статьи «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как сообщает Pavlodarnews.kz, бригада скорой помощи доставила павлодарку с ранением в первую горбольницу, где врачи успокоили родственников потерпевшей.

«Медики диагностировали у нее непроникающее колото-резаное ранение надлопаточной области слева. После осмотра хирургом выяснилось, что показаний для госпитализации нет. Состояние стабильное, ее отправили на амбулаторное лечение», – сообщили в региональном облздраве.