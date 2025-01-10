Поручения и исполнение

Так, сенатор Дархан Кыдырали ознакомился с работой пограничных пунктов «Жібек жолы» и имени Коныс­баева в Сарыагашском районе Туркестанской области. Сенатор побеседовал с пограничниками и обсудил текущие вопросы, касаю­щиеся организации работы на границе. Он отметил значимость этих объектов для обеспечения безопасного и эффективного пересечения границы между Казахстаном и Узбекистаном. Депутат подчеркнул, что работа, направленная на укрепление международного сотрудничества и развитие регионов, будет продолжена при активной поддержке со стороны Парламента.

Также он провел встречу с депутатами маслихата города Шымкента. Во встрече приняли участие члены общественного совета, представители интеллигенции и сотрудники городской научно-универсальной библиотеки им. аль-Фараби. Депутат рассказал об основных тезисах интервью Президента Касым-Жомарта Токаева, которое было опубликовано в газете «Ana tili». Парламентарий подробно остановился на таких ключевых месседжах интервью, как важность сбалансированного регионального развития, повышение уровня жизни граждан и укрепление экономики. Также сенатор ответил на вопросы участников встречи и обсудил с ними актуальные проблемы региона.

С ходом реконструкции дамбы в микрорайоне «Подгора» города Петропавловска ознакомилась депутат Асем Рахметова. Это сооружение, построенное в 1960 году, играет ключевую роль в защите города от подтоплений. Именно этот микрорайон пострадал во время паводка прошлого года, когда были подтоплены сотни домов и объектов инфраструктуры. В рамках реконструкции дамбы высота защитного сооружения была увеличена с 4,5 до 7 м, а ширина – с 3 до 6 м. Также дамба была удлинена на 300 м, а для ее укрепления было использовано 205 тыс. тонн инертного материала. На данный момент подрядчик завершает работу по укреплению дамбы бетонными плитами. Стоимость проекта составляет 851 млн тенге.

Асем Рахметова отметила, что реконструкция дамбы является частью масштабной работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от паводков. В регионе также ведется восстановление еще восьми дамб, что позволит предотвратить последствия весенних паводков в будущем.

– В течение всего прошлого года проведена значительная работа для обеспечения водной безопасности региона, которая будет продолжена и в текущем году. Эти меры направлены на защиту людей и имущества от возможных природных катастроф, – подчеркнула депутат.

Данный проект и работа по восстановлению дамб проводятся в рамках поручений Президента, который в интервью газете «Ana tili» отметил важность укрепления инфраструктуры для предот­вращения бедствий и улучшения условий жизни граждан.

О необходимости усиливать ответственность подрядчиков, затягивающих строительство важных инфраструктурных объектов, шла речь на встрече депутата Алибека Наутиева с руководством компании «Эмбамунайгаз» во время посещения Атырауской области. Были обсуждены актуальные вопросы нефтегазовой отрасли, перспективные планы развития, а также проблемы, требующие решения. Сенатор отметил, что в ходе предстоящей работы будут подготовлены конкретные предложения по улучшению ситуации в отрасли, включая вопросы добычи газа и налоговой политики.

Также депутат ознакомился с деятельностью республиканского предприятия «Атырауский осетровый рыбоводный завод». Предприятие занимается выведением осетровых мальков в море, но, как подчеркнул сенатор, из-за паводков в прошлом году не был выполнен намеченный план. В связи с этим для повышения эффективности работы предприятия требуется его реконструкция.

Кроме того, в ходе поездки в Махамбетский район Алибек Наутиев осмотрел ход работ по берегоукреплению в селах Алга и Тандай, которые в настоящее время завершены на 65%. Сенатор отметил отставание от сроков в Алге и подчеркнул важность завершения работ в кратчайшие сроки.

В ходе встречи с местными жителями депутат также рассказал о недавнем интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта

Токаева газете «Ana tili», в котором Глава государства отметил необходимость принятия мер для завершения строительства инфраструктурных объектов. Сенатор выслушал слова обеспокоенности жителей по поводу затягивания сроков ремонта спорткомплекса и дорог в селе Тандай и предложил меры для усиления ответственности подрядчиков, включая исключение недобросовестных компаний из числа участников будущих тендеров.

Проблемы и перспективы развития системы здравоохранения в сельской местности депутат Сената Бибигуль Аккужина обсудила с коллективом Карабалыкской районной больницы Костанайской области. Сенатор подчерк­нула важность этого районного звена системы здравоохранения в обеспечении доступной медицинской помощи и улучшении условий труда медиков.

– Медицинские учреждения в сельских районах играют ключевую роль в поддержке здоровья населения. Мы должны сделать все, чтобы условия работы врачей соответствовали современным требованиям, а качество медицинских услуг для населения было высоким, – отметила Бибигуль Аккужина.

В продолжение поездки депутат ознакомилась с работой предприятия «Жылу» в поселке Карабалык, где обсудила вопросы модернизации оборудования и повышения энергоэффективности в рамках реализации программы, а также объявления Президентом страны 2025 года Годом рабочих профессий.

Сенатор также посетила Пешковский центр оказания специаль­ных социальных услуг, где ознакомилась с условиями реабилитации и проживания 175 подопечных. Депутат акцентировала внимание на важности повышения качества социальных услуг для людей с инвалидностью.