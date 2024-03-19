Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах

Образование
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой прошло заседание попечительского совета «Назарбаев интеллектуальных школ», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

На совещании рассмотрена стратегия развития автономной организации образования на ближайшие 10 лет. 

Как отметил председатель правления НИШ Ануар Жангозин, особое место в деятельности организации занимает трансфер технологий. Поэтому планируется создать порядка 200 опорных школ в районных центрах для переобучения педагогов, внедрения новых технологий преподавания и внутренней системы оценки успеваемости учеников.

Ныне действующие 85 таких объектов уже доказали свою эффективность. К примеру, школы Атырауской области, показавшие по результатам PISA рост успеваемости на 23 балла.

Сама же стратегия развития охватывает 3 основных направления.

«Первое – это дальнейшее развитие потенциала НИШ как лучшего кейса, осуществляющего разработку и адаптацию лучших технологий образования. Второе направление предполагает масштабирование этих технологий среди общеобразовательных школ в целях развития интеллектуального капитала страны в целом. Третье – предусматривает расширение присутствия казахстанского образовательного бренда за пределами страны», — сказал А. Жангозин.

Важным также является формирование образовательного бренда Казахстана в странах дальнего и ближнего зарубежья. Уже сегодня на базе НИШ прошли обучение педагоги всех стран центральноазиатского региона, РФ, Азербайджана, в данный момент – из африканских стран. Это создает условия для экспорта отечественного продукта образования. 

Опыт и сложившиеся традиции Назарбаев интеллектуальных школ позволяют выйти на международный уровень, уверен Ануар Жангозин. 550 выпускников поступили в 100 лучших университетов мира. Учебная программа школ была признана 60 авторитетными зарубежными вузами. 

«Эта стратегия развития касается не только Назарбаев интеллектуальных школ, но и сферы образования в целом. Потому что автономная организация будет принимать активное участие в реализации проекта национального доклада по повышению качества образования. За 15 лет школа сумела создать одну из лучших практик. Теперь важно распространить опыт в другие учебные заведения», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Предложенная стратегия развития единогласно поддержана членами совета. Были озвучены предложения касательно финансовой устойчивости организации, использования имеющихся ресурсов, подготовки кадрового резерва педагогов.

#Образование #НИШ #школы

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