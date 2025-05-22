Порядка 202 млрд тенге получили многодетные семьи и награжденные матери в виде пособий с начала 2025 года

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

С начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 853,6 тыс. человек на общую сумму 201,9 млрд тенге,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Минтруда РК

Пособия многодетным семьям получили 617,6 тыс. семей на сумму 44,5 млрд тенге; пособия награжденным матерям – 242,5 тыс. человек на сумму 6,5 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

- награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП, или 25 165 тенге;

- награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП, или 29 097 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.

#пособия #матери #многодетные семьи

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