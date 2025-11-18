Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данную услугу можно оформить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

Для прохождения онлайн-регистрации по месту жительства пользователю потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП) и номер, привязанный к его учетной записи (БМГ).

Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн, что позволяет значительно сократить время получения услуги. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений Центров обслуживания населения.

Как пройти регистрацию через мобильное приложение eGov Mobile:

1. Авторизуйтесь в приложении eGov Mobile и откройте раздел «Госуслуги».

2. В подразделе «Недвижимость и ЖКХ» выберите услугу «Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан».

3. Заполните необходимые данные и укажите причину регистрации.

4. Подпишите услугу любым из доступных способов.

5. Проверить статус заявки можно в разделе «Сообщения» → «История личного кабинета».

Важно: Если заявитель подаёт заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 для подтверждения действий. Собственник жилья должен подтвердить своё согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.