Посевная во всех регионах республики началась раньше обычного

Правительство
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Проведение весенних полевых работ обсудили на заседании Правительства под председательством
Премьер-министра Олжаса Бектенова

инфографика предоставлена пресс-службой Правительства

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил о финансировании весенней посевной. Глава отраслевого ведомства отметил, что благодаря заблаговременному старту выдачи субсидий фермерам удалось заранее и по выгодным ценам закупить основные ресурсы – семена, удобрения, ГСМ, технику.

К настоящему времени на финансирование посевной от аграриев поступило 7 тыс. заявок на сумму 480,6 млрд тенге, из них 385 млрд тенге уже выплачено. В льготном финансировании задействовано восемь социально-предпринимательских корпораций, которым для финансовой поддержки земледельцев выделено 131,1 млрд тенге.

По данным Министерства сельского хозяйства, в 2025-м посевная площадь в Казах­стане составит 23,7 млн га – на 413 тыс. га больше, чем годом ранее. В рамках диверсификации сельхозпроизводства за два года площади под пшеницей сокращены на 750 тыс. га, а посевы кормовых и масличных культур доведены до 3,3 млн га каждых. Подсолнечник займет 1,4 млн га, зерновые и зернобобовые культуры – 16,6 млн га, хлопчатник – 135 тыс. га.

– Полностью завершены работы по закрытию влаги. Предпосевная обработка почвы и весенняя вспашка находятся на стадии окончания. Начался массовый сев яровых культур, при этом в посевной задействованы все регионы. Всего засеяно 3,7 миллиона гектаров, – уточнил Айдарбек Сапаров.

Министр отметил, что 74% всех посевов озимых находятся в хорошем состоянии, 23% – в удовлетворительном. В южных регионах уже началась уборка ранних овощей. К примеру, в Туркестанской области с 1,2 тыс. га собрано 38,3 тыс. тонн капусты. Всего же в текущем году планируется собрать около 580 тыс. тонн ранних овощей, чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка в период межсезонья до сбора нового урожая.

В свою очередь министр энергетики Ерлан Аккенженов проинформировал о том, что на посевную сельскохозяйственным товаропроизводителям потре­буется 400,9 тыс. тонн дизтоплива, из которых 215 тыс. тонн уже отгружены в феврале – апреле.

– Отгрузка в адрес аграриев осуществляется на приоритетной основе и находится на постоянном контроле, – подчерк­нул глава Минэнерго.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, в стране вегетацион­ный сезон нынче стартовал на 20 дней раньше обычных сроков. По его словам, это связано с аномально теплой весной. Особенностью текущего сезона стало недостаточное увлажнение почвы в предвегетационный период, что увеличило водопотребление посевов на 50% в южных регио­нах. Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на источники орошения.

– Более 60 процентов общего водопотребления в Казах­стане приходится на сельское хозяйство. Из 12 кубических километров воды, ежегодно используемой для орошения, 98 процентов потребляется в пяти южных регионах, – уточнил Нуржан Нуржигитов.

С октября прошлого года, по словам спикера, в Казахстане проводятся мероприятия по распределению талых вод в межвегетационный период и во время весеннего паводка. За это время было направлено 15,7 млрд кубометров воды в озерные системы и лиманы, которые не пополнялись в маловодные периоды.

Продолжая тему, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, сообщил, что жаркий апрель способствовал активному испарению влаги.

– Посевные работы в зерносеющих регионах рекомендуется провести раньше климатических дат. Май на большей части страны ожидается жарким и сухим, но в зерновом поясе, в предгорных регионах и на крайнем юге количество осадков прогнозируется близким к климатической норме. В мае прогнозируется засуха на юге Костанайской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, в северо-западной части Кызыл­ординской, на севере Алматинской и Жамбылской областей, на юге Карагандинской, а также в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областей, – сооб­щил спикер.

О ходе полевых работ в регио­нах доложили акимы Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.

Резюмируя выступления, Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что в условиях роста мировых цен на сельскохозяйственную продукцию приоритетными направлениями работы являются обеспечение национальной продовольственной безопасности и укрепление экспортного потенциала аграрного сектора, в том числе за счет стимулирования глубокой переработки сельхозпродукции.

– Правительством приняты необходимые меры по финансированию и материально-техническому обеспечению сельскохозяйственных работ. На данном этапе особенно важно обеспечить эффективную и слаженную реализацию запланированных мероприятий. Посевная должна быть завершена в установленные сроки. Как подчеркивал Глава государства, аграриям необходимо наращивать площади посевов тех культур, на которые наблюдается устойчивый внутренний и внешний спрос, а также обеспечить приоритетную господдержку таких направлений. Утвержденные планы по диверсификации структуры посевных площадей должны быть реализованы, – подчеркнул Премьер-министр.

В текущем году объемы гос­поддержки существенно увеличены. 700 млрд тенге выделено на весенне-полевые и уборочные работы, 200 млрд тенге – на программы льготного лизинга. В связи с чем Олжас Бектенов поручил акиматам обеспечить постоянный мониторинг целевого и рационального использования бюджетных средств. При этом финансирование должно предоставляться исключительно эффективным и добросовестным производителям, напомнил руководитель Правительства.

Премьер-министр также поднял проблему несоответствия вносимых объемов удобрений научно обоснованным нормам, поручив принять меры по приоритетному обеспечению в удобрениях внутреннего рынка. Министерствам промышленности и сельского хозяйства также поручено обеспечить надлежащую координацию по снабжению аграриев доступными удобрениями в достаточном объеме.

Глава Правительства уделил внимание и вопросу готовности сельскохозяйственной техники. Средства, выделенные на ее лизинговый закуп, должны использоваться эффективно, адресно и прозрачно.

Олжас Бектенов подчеркнул недопустимость фактов нецелевого использования льготных ГСМ и необходимость обеспечения аграриев дизтопливом в установленных объемах. Поэтому акиматам дано поручение практиковать проведение системного мониторинга и еженедельно представлять Министерству энергетики актуализированную информацию об отгруженных и остаточных объемах льготного дизтоплива.

Премьер-министр отметил также важность упрощения процедур рассмотрения заявок и предоставления прозрачного льготного финансирования с максимальным охватом аграриев. Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» дано указание оптимизировать эти процедуры.

– Ведется работа по цифровизации аграрного сектора. Правительством выделены средства на закуп дронов для мониторинга посевных площадей. Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов, а также цифрового развития необходимо активизировать внедрение цифровых инструментов, направленных на мониторинг сельскохозяйственных посевов, раннее выявление рисков, включая меры по стимулированию отечественных технологических решений и стартапов, – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на важности обеспечения аграриев необходимыми водными ресурсами, особенно в условиях климатических вызовов и сокращения доступных водных запасов. Успешное прохождение вегетационного периода приобретает особую актуальность и требует системного подхода. В связи с этим необходимо снижать зависимость от влаголюбивых культур, проводить разъяснительную работу на местах по переходу фермеров на засухоустойчивые агротехнологии с привлечением отраслевых научных институтов.

Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с Минфином РК и акиматами областей дано поручение активизировать работу по внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, в том числе предусмотреть приоритетное финансирование регионов с повышенным риском дефицита воды, осуществить комплекс мер по стимулированию аграриев к переходу на капельное и дождевальное орошение.

В то же время, по словам Премьер-министра, возможные погодные риски не должны влиять на качество и объем будущего урожая. Министерству экологии и природных ресурсов поручено обеспечить своевременное предоставление метеопрогнозов для оперативного реагирования, а Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей – обеспечить контроль над качественным проведением весенне-полевых работ, в том числе в рамках оперативного штаба при Правительстве.

#Правительство #заседание

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