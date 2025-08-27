Масштабные акции объединили более 10,4 млн человек по всей стране

фото Дмитрия Ерофеева

В рамках реализации Послания Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы Государства с начала экологической инициативы «Таза Қазақстан» по всей республике проведено более 1 тыс. экологических акций, в которых приняли участие более 10,4 млн человек, включая 586 тыс. волонтеров, сообщает Kazpravda.kz

«Общими усилиями было собрано свыше 1,6 млн тонн отходов, очищено 859 тыс. га территории», — уточнил Ерлан Нысанбаев.

Инициатива «Таза Қазақстан» демонстрирует, что системный подход, политическая воля и активное участие граждан могут приносить реальные плоды.

Страна движется в направлении устойчивого экологического развития, при этом создавая прочную основу для формирования культуры ответственности за окружающую среду у каждого жителя.