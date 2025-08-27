В рамках реализации Послания Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» и иных поручений Главы Государства в Казахстане проводятся работы по формированию в обществе ответственного обращения с отходами и внедрению систем раздельного сбора мусора, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.k z/ Адильбек Тауекелов

В городах страны активно внедряются экобоксы и фандоматы, принимающие вторсырье и поощряющие граждан бонусами за сданный пластик и алюминий. Уже сегодня частный бизнес установил более 100 фандоматов в таких крупных городах, как Астана, Алматы, Актобе и Усть-Каменогорск.

«Кроме того, до конца августа в рамках пилотного проекта в 129 школах Астаны и Жезказгана появится более 1 тыс. экобоксов для раздельного сбора мусора»,— отметил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

По его словам, такие меры позволяют снижать объем отходов, направляемых на полигоны, и одновременно развивать экологическое сознание у подрастающего поколения.