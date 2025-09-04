В Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимам уделять особое внимание вопросу развития цифровизации и искусственного интеллекта. Президент отметил, что Казахстану необходимо укреплять достигнутые результаты в этой сфере, активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу «электронного правительства». В связи с этим Правительство усиливает работу по внедрению цифровых решений и технологий ИИ во всех сферах, рассматривая их как ключевой инструмент ускорения экономического роста страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цифровая трансформация отраслей в Казахстане приносит ощутимые результаты

В рамках масштабной цифровой трансформации, проводимой с 2021 года, в министерствах Республики Казахстан внедрен комплекс цифровых решений, направленных на повышение эффективности государственного управления, снижение административных и коррупционных барьеров, а также улучшение качества предоставляемых услуг гражданам и бизнесу.

Благодаря этому удалось вывести из теневой экономики свыше 28 млрд тенге, сэкономить более 13 млрд бюджетных средств. Общий эффект от внедренных решений составил 51,3 млрд тенге. При этом сроки оказания госуслуг сократились в 20 раз, а коррупционные и административные барьеры значительно снизились.

Внедряется платформенная модель государственного управления, основанная на принципах клиентского подхода, прозрачности, эффективности и максимальной автоматизации. Запущены механизмы проактивного предоставления услуг, минимизирующие участие гражданина в процессе получения сервиса.

Создан Центр поддержки цифрового правительства, а также внедрена практика реинжиниринга бизнес-процессов совместно с Офисом цифрового правительства, обеспечивающая анализ, редизайн и масштабирование эффективных решений.

«Сегодня Казахстан занимает 24-е место среди 193 стран мира по уровню цифровизации и входит в десятку лидеров по индексу онлайн-услуг. Уже 92% государственных услуг доступны онлайн», — сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Цифровые сервисы для граждан: удобство, скорость и прозрачность

В рамках исполнения Послания Главы государства в Казахстане активно внедряются цифровые сервисы формата G2C (государство для граждан), которые делают получение госуслуг быстрее, прозрачнее и доступнее.

Полный переход на электронные медицинские справки и больничные листы позволил исключить бумажный документооборот, сократить теневую экономику на 7,5 млрд тенге и обеспечить прозрачность системы. Экономия бюджета составила 450 млн тенге. Телемедицина открыла возможность дистанционных консультаций и диагностики, охватив 1,5 млн услуг и обеспечив экономию для населения свыше 13 млрд тенге.

Зачисление в детские сады и школы переведено в цифровой формат. Относительное улучшение процесса составило 46%. Ребенок может перейти из одной школы в другую всего за один день вместо пяти, что повысило эффективность на 66%.

Повышение квалификации педагогов теперь проходит быстрее — автоматический отбор и цифровое распределение сократили сроки с двух-трех месяцев до двух недель. Экономия составила 119 млн тенге. Прием в колледжи также упростился: онлайн-заявки и автоматическая проверка льготного статуса сократили срок обработки документов с пяти дней до тридцати минут.

Прием в вузы и заселение в общежития также реализованы онлайн — единый сервис позволяет подать документы, прикрепиться к поликлинике, встать на воинский учет и получить место в общежитии. Внедрение электронного сертификата ЕНТ обеспечило экономию бюджета в 83 млн тенге и сэкономило гражданам свыше 300 млн тенге.

Для участников дорожного движения внедрен европротокол ДТП: мобильный сервис позволяет фиксировать аварии без участия полиции. Теперь страховые выплаты производятся за 5 дней вместо 40, а экономический эффект составил 516 млн тенге.

Исполнительное производство автоматизировано — дела возбуждаются автоматически, уведомления направляются по SMS, исключено участие частных исполнителей. Это обеспечивает ежегодную экономию в размере 2 млрд тенге.

Цифровые нотариальные доверенности можно получить по видеозвонку, что значительно увеличило количество оформленных документов и упростило процесс для граждан.

Для повышения адресности поддержки внедрен проект «Социальный кошелек». Первый блок — бесплатное и льготное питание — внедрен в 2369 школах, а «Бизнес-кошелек» для учета горячего питания работает в 3950 школах.

«Мы внедряем цифровые решения в социальной сфере. Проект «Социальный кошелек» позволяет отслеживать предоставление бесплатного питания, исключать приписки и эффективнее расходовать бюджетные средства. Сегодня этот инструмент масштабируется и внедряется во всех школах страны», — добавил Жаслан Мадиев.

Послание-2024: Устойчивый рост, развитие искусственного интеллекта и образовательные инициативы

IT-отрасль демонстрирует устойчивый рост. Количество IT-компаний в стране превысило 18 тысяч, рост за последние три года составил 16%. Важным драйвером стало развитие международного технопарка Astana Hub, который объединяет более 1700 участников. Совокупная выручка резидентов достигла 1,2 трлн тенге, экспортная — превысила 140 млрд тенге.

Ключевым элементом инновационной экосистемы стали региональные IT-хабы — их уже 19 в Казахстане. Кроме того, открыты зарубежные площадки: в Саудовской Аравии, США, Великобритании, Дубае и Китае.

Astana Hub совместно с международными партнерами развивает стартап-экосистему. В рамках программ AI’preneurs и Silk Way Accelerator (в партнерстве с Google) казахстанские проекты выходят на мировые рынки. Более 40 стартапов прошли акселерацию в Кремниевой долине благодаря сотрудничеству с AlchemistX, Draper University и Silkroad Innovation Hub. К 2026 году Казахстан ставит цель достичь $1 млрд экспорта IT-услуг.

Программа Tech Orda предусматривает охватить обучением 100 тыс. IT-специалистов в 2025 году. Ведутся онлайн и офлайн-программы — Tomorrow School, AI’Preneurs, Decentrathon 2.0, а также специализированные курсы: AI-People Bootcamp и AI Quest 1.0.

Также запущена программа AI Qyzmet — первое в Центральной Евразии обучение госслужащих навыкам работы с ИИ. Она направлена на повышение эффективности госслужбы за счет внедрения цифровых инструментов в рабочие процессы.

«2024 - 2025 годы стали временем значимых инициатив в сфере ИИ. Утверждена концепция до 2029 года, ведется разработка стратегии развития ИИ и цифровой трансформации, а также законопроекта по искусственному интеллекту», — добавил Жаслан Мадиев.

Ведется работа над запуском Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, который станет платформой для подготовки специалистов и научных исследований.

Совсем недавно представлен открытый доступ к AlemLLM — крупнейшей языковой модели на казахском языке. Ее уже могут использовать стартапы, университеты, компании и международные платформы.

В июле запущен первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер alem.cloud. Он станет доступен бизнесу и исследователям для разработки решений в сфере ИИ.

Национальный мессенджер Aitu

Отдельное внимание уделено развитию собственных коммуникационных платформ. Национальный мессенджер Aitu получает статус государственной цифровой платформы. В нем будет обеспечена интеграция госуслуг, а также реализованы меры по кибербезопасности и защите данных.

Казахстан развивает криптоиндустрию и блокчейн-экономику

Еще одним приоритетным направлением цифрового развития страны является криптоиндустрия. Казахстан формирует прозрачную и инвестиционно привлекательную экосистему на основе crypto-friendly регулирования.

Среди реализуемых инициатив — пилотная зона «Cryptocity», проект крипторезерва, трансграничные расчеты в цифровых активах, а также программа 70/30 по модернизации энергомощностей с привлечением майнинговых инвесторов. Эти меры формируют открытую экосистему, ориентированную на устойчивый рост и технологическое развитие.

В мае этого года Казахстан сделал значимый шаг в сторону блокчейн-экономики — состоялся запуск Solana Economic Zone Kazakhstan. Это первая в Центральной Азии экономическая зона на базе блокчейн-платформы Solana, которая станет площадкой для обмена знаниями, пилотирования продуктов и выхода казахстанских компаний на глобальный рынок.

Казахстан усиливает позиции в сфере телекоммуникаций и связи

Казахстан демонстрирует значительные успехи в развитии инфраструктуры связи, что подтверждается ростом в международных рейтингах.

Доступ к интернету: уровень интернет-пользователей достиг 93%, что сопоставимо с развитыми странами. В индексе телекоммуникационной инфраструктуры Казахстан поднялся на 41-е место среди 193 стран мира.

Развитие ВОЛС: за последние 10 лет протяженность волоконно-оптических линий увеличилась в 12 раз, обеспечив проводным интернетом 71% населенных пунктов и сократив цифровой разрыв между городом и селом.

Мобильная связь: охват составляет 98%, а национальный проект «Доступный Интернет» предусматривает покрытие всех населенных пунктов и ключевых автодорог связью 4G, а крупных городов — 5G.

Кроме того, в январе запущен пилотный проект по обеспечению спутниковым интернетом на маршруте Астана–Алматы, позже подключен маршрут Астана – Усть-Каменогорск. Планируется обеспечить интернетом все поезда Talgo.

Транзитный и технологический потенциал

Казахстан укрепляет свою роль в мировой цифровой экономике через проекты Каспий ВОЛС и гипермагистраль Запад–Восток, а также строительство дата-центров. Подписаны соглашения с международными партнерами — Amazon Kuiper, Shanghai Spacecom Satellite Technology Co., Ltd., а также начата работа оператора Eutelsat-OneWeb, что способствует развитию спутниковых технологий.

Новые соглашения и проекты

Министерство и АО «Казахтелеком» подписали инвестиционное соглашение о подключении более 3000 сельских населенных пунктов к интернету. Строительство ВОЛС завершится до конца 2026 года (на год раньше планов), а удаленные районы будут обеспечены спутниковыми каналами связи до 2027 года.

В Алматинской области прошли испытания спутникового интернета компании Shanghai SpaceSail — зафиксирована скорость до 200 Мбит/с.

Совсем недавно в Казахстане официально запущены услуги Starlink от компании SpaceX. Технология обеспечит стабильное подключение даже в самых отдаленных регионах, открывая доступ к современным цифровым сервисам.

«До 2026 года к интернету будут подключены более трех тысяч сел на год раньше плана. В отдаленных районах подключение будет обеспечено спутниковыми каналами до конца 2027 года», — проинформировал Жаслан Мадиев.

Казахстан системно укрепляет позиции в сфере цифровизации: от госуслуг и телекоммуникаций до искусственного интеллекта и космоса. Цифровая трансформация становится одним из ключевых драйверов роста и международного авторитета страны.