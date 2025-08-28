Документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках послания Главы государства, в целях устойчивого и сбалансированного развития регионов Правительством утверждена Концепция регионального развития Республики Казахстан до 2030 года, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, документ направлен на повышение качества жизни населения и раскрытие экономического потенциала регионов через развитие макрорегионов и «точек роста». Это агломерации, моногорода, опорные села и новый город Алатау.

Особое внимание в документе уделено устранению диспропорций в доступе к социальным, инженерным и транспортным объектам.

«Сегодня уровень обеспеченности населенных пунктов по системе региональных стандартов составляет 64%. А к 2028 году ожидается рост до 70%. Кроме того, к 2030 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны достигнет 40%», – отметил Бауыржан Омарбеков.

Кроме того, Правительством выработаны меры развития моно-городов, в том числе по созданию индустриальных зон, внедрению программ внутристрановой ценности, развитию МСБ, заключению долгосрочных договоров и офтейк-контрактов между крупными предприятиями и местными товаропроизводителями и другие меры.

«Ведется активная работа по формированию и развитию города Алатау, утвержден Генеральный план города, создана специальная экономическая зона на территории города, также ведется разработка проектной документации», – отметил Бауыржан Омарбеков.

По его словам, в целях развития сельских территорий будет обеспечена синхронная реализация всех государственных мер поддержки.