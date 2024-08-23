Ребенок стал инвалидом после лечения зубов в Кызылорде

В судебном иске мать указала, что после трех операций ребенок почти 2 года не может спать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В детской стоматологии при Центральной поликлинике Кызылорды ребенку провели лечение и удаление зуба. На следующий день у него опухла челюсть и ухудшилось состояние здоровья, сообщает Kazpravda.kz

Позже ребенок был дважды прооперирован в челюстно-лицевом отделении областной многопрофильной больницы с диагнозом «Острая гнойная одонтогенная флегмона левой нижней челюсти, состояние после экстракции 7.5 зубов».

Через полгода из-за того, что повторно опухла челюсть и не заживала гнойная рана, пришлось пройти платное стационарное лечение с оперативным вмешательством уже в Алматы.

По заключению проверки поликлиники, проведенной по жалобе матери департаментом медфармконтроля, дантистом поликлиники не были соблюдены клинические протоколы диагностики и лечения в ходе медобслуживания несовершеннолетнего.

Как выяснилось, удаление зуба проводил ассистент стоматолога со средним медицинским образованием без объективного осмотра и рентгенографии челюсти перед лечением, имело место осложнение – воспалительный процесс нижней челюсти.

Мать ребенка обратилась в суд с иском о взыскании со стоматологической клиники компенсации за причиненный ей моральный и материальный вред. В иске она указала, что из-за допущенной медработником поликлиники халатности и неправильного оказания первичной медпомощи болезнь осложнилась, ребенок почти 2 года не может спать и по заключению врачей получил инвалидность. Отмечено также о вынужденном проведении трех операций, лечении зубов и получении консультаций врачей на платной основе.

Суд взыскал со стоматологической поликлиники более 1,5 млн тенге компенсации за моральный вред и материальный ущерб.