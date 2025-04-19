Стало известно, что мальчик занимался плаванием и был постоянным посетителем здешнего бассейна. Раньше его всегда сопровождали взрослые, но с недавних пор ребенок ходил сюда в компании друзей. Он жил недалеко от спортивного объекта, и, когда в очередной раз переходил дорогу рядом с Дворцом спорта, его сбил автомобиль.

Как выяснилось, многие школьники из ближайших микрорайонов постоянно переходили дорогу в этом месте. Но, к сожалению, для ее безопасного пересечения не было предусмотрено ни пешеходного перехода, ни светофора, ни специального знака, ни искусственной неровности, ни видеокамеры... Причем в одном из популярных пабликов еще в начале года местные жители просили обратить внимание на этот опасный для детей участок проезжей части и хотя бы начертить зеб­ру, но просьба осталась без внимания ответст­венных лиц.

Лишь после трагедии, прак­тически сразу, на асфальте появились белые полосы. Возмущенные горожане задаются вопросом: почему должно случиться несчастье, чтобы ответственные лица услышали людей? Почему нельзя своевременно реагировать на сигналы граждан?

Сейчас звучат предложения установить светофор или даже построить надземный мост, поскольку именно в этом месте дорогу переходит большое количество школьников. Только так, по мнению жителей, можно обезопасить пересечение данного участка дороги, ведь, к сожалению, и зебра порой не сдерживает­ автомобилистов. Одна из местных жительниц указывает, что пешеходные переходы не всегда хорошо различимы, и приводит в пример дороги в Южной Корее, где разметка днем и ночью светится, прив­лекая внимание водителей.

Нельзя не обратить внимание и на еще один печальный факт. На месте происшествия был установлен траурный венок с фотографией. Горожане, знающие об этом случае, в знак моральной поддержки родителей погибшего ребенка стали приносить сюда цветы и игрушки. Но уже буквально на следующий день от венка из пятидесяти роз остался всего один цветок...

Кто и для чего взял цветы – непонятно. Многие недоумевают: неужели люди растеряли такие чувства, как сострадание, достоинство и честь, очерствели душой настолько, что идут даже на кражу таких вещей? Возможно, конечно, это сделали дети, не знающие о трагедии. Хочется думать, что так и было и взрослые уже объяснили ребятам, что так поступать нельзя.

Поддержу мнение, что появившейся после гибели мальчика зебры может быть недостаточно. Увы, каждый из нас не раз становился свидетелем ситуаций, когда водители не пропускают пешеходов, идущих по полосатой дорожке. Причем даже взрослых, а что говорить о подростках! В таких случаях дети могут растеряться, побежать вперед или попятиться назад, где их поджидает другая опасность... В общем, ответственным лицам есть над чем подумать, и вопрос безопасности на этом участке, считаю, остается открытым.