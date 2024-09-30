Последняя угольная электростанция закроется в Британии

Энергетика , Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это произойдет 30 сентября

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Благодаря закрытию электростанции в стране настанет конец «самого грязного» вида выработки энергии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

«30 сентября водяной пар в последний раз поднимется из восьми гигантских градирен в Рэтклифф-он-Сор в Ноттингемшире. Закрытие последней угольной электростанции в Великобритании — это, по сути, конец отрасли, которая играла решающую роль в формировании экономики страны», — говорится в сообщении журнала The Economist.

Как отметил журнал, данный шаг Британия смогла сделать из-за открытия газовых месторождений в Северном море, что снизило зависимость страны от угля.

Помимо этого Британия станет первой страной из «Большой семерки» (G7), которая полностью сможет отказаться от угольной электроэнергии, указывается в статье.

Ранее, 10 сентября, издание Welt сообщило, что Германия могла бы сэкономить €600 млрд, если бы власти делали упор на ядерную энергетику, а не на возобновляемые источники энергии. Их заявление поддержала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявив, что восстановление работы германских АЭС необходимо как по экологическим, так и по финансовым причинам. На данный момент в Германии функционируют три АЭС. Их собирались отключить к 1 января 2023 года, но из-за энергетического кризиса партии призвали продолжать их использование.

 

#уголь #АЭС #Британия

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