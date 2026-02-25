Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству

111

Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кения Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Руанда по совместительству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Атташе Управления стран Европы и Америки МИД Казахстана, работал на различных руководящих должностях в центральном аппарате МИД и загранучреждениях РК в Италии, Швейцарии, США (1993);

Заместитель директора, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2008-2012);

Посол по особым поручениям МИД РК, заместитель постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке (2013-2015);

Первый заместитель Постпреда РК (2016-2018);

Посол Казахстана в Пакистане и Бангладеш (2018-2019);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия (07.2019-23.05.2025);

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Кения (с 14.08.2023), Постоянный представитель РК при Отделении ООН в городе Найроби по совместительству (с 23.05.2025).

