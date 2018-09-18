Посол США попрощался с казахстанцами

Дипломатическая миссия в Казахстане чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в РК Джорджа Крола завершилась, в связи с чем он записал прощальное видеообращение ко всем казахстанцам, сообщает Kazpravda.kz.
Свою признательность Джордж Крол выразил на казахском и английском языках.
"Ваша страна и народ наделены большим материальным и духовным богатством. Ваша чарующая история, внутренняя сила и взгляд на будущее вдохновляют меня. Я всегда буду лелеять воспоминания о том, как тепло вы меня принимали в вашей стране, в ваших домах и в ваших сердцах", - сказал посол.
На видео, размещенном на страницах посольства США в РК в Facebook и Instagram, есть и музыкальные отрывки, где Джордж Крол и работники посольства исполняют гимн Казахстана.
"Мне было приятно быть комиссаром павильона США на исторической выставке ЭКСПО в прошлом году, где идеи энергии будущего восхитили весь мир", – отметил Джордж Крол, признавшись, что будет скучать по звуку домбры и вкусу шубата.
Джордж Крол работал в должности посла США в Казахстане с января 2015 года.