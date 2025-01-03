Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов

По словам главы государства, он наблюдает слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов и мало конкретного дела

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе интервью газете «Ана тілі» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев нынешнюю работу руководителей-экономистов оценил как посредственную, сообщает Kazpravda.kz

– В ноябре 2024 года курс тенге к доллару перевалил за 500, что стало своеобразным психологическим рубежом. Понятно, что на колебания национальной валюты влияют различные рыночные факторы. Но все же, насколько оправданна такая финансово-валютная политика, не помешает ли она осуществить все задуманные экономические реформы?

– Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции.

Мы давно отошли от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах. Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и Правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере.

Главная задача – это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.

Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие «на земле». Об этом шла речь во время моей встречи с премьер-министром Олжасом Бектеновым 17 декабря прошлого года.