ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного совета Республики Казахстан 19 августа 2005 года, № 5 город Астана

Об официальном толковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан

Конституционный совет Республики Казахстан в составе председателя Рогова И. И., членов Совета Абишева Х. А., Балтабаева К. Ж., Белорукова Н. В., Бычковой С. Ф., Нурмагамбетова A. M., Стамкулова У. М. с участием: представителя субъекта обращения — депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Котовича В. Н.; представителя Правительства Республики Казахстан — вице-министра юстиции Республики Казахстан Куставлетова Д. Р.; представителя Генеральной прокуратуры Республики Казахстан — заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан Даулбаева А. К.; секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан — Фооса В. К рассмотрел в открытом заседании обращение группы депутатов Парламента Республики Казахстан об официальном толковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан. Изучив материалы конституционного производства, заслушав сообщение докладчика — члена Конституционного совета Бычковой С. Ф., выступления представителя субъекта обращения и участников заседания, а также экспертов — академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой теории и истории государства и права Казахского гуманитарно-юридического университета Баймаханова М. Т., доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой конституционного и административного права Казахского национального университета им. Аль-Фараби Кенжалиева З. Ж. и доктора юридических наук, профессора, проректора по учебной работе Академии юриспруденции — Высшей школы права «Адiлет» Ударцева С. Ф.,: В Конституционный совет обратилась группа депутатов Парламента республики с просьбой дать толкование пункта 1 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан и определить — какие из указанных норм Конституции имеют приоритет и, соответственно, какими из них следует руководствоваться при установлении даты очередных выборов Президента Республики Казахстан и объявлении этой даты Мажилисом Парламента Республики. Основанием для обращения послужило наличие в Конституции норм, которые, по мнению субъекта обращения, по-разному определяют сроки проведения очередных президентских выборов, а именно: «Если руководствоваться пунктом 1 статьи 41 Конституции республики, который можно расценивать как норму, общую для всех случаев президентских выборов, то очередные такие выборы должны быть проведены в первое воскресенье декабря 2005 года, поскольку семилетний срок полномочий действующего Главы государства истекает 20 января 2006 года, то есть в день, когда 7 лет назад избранный Президент Казахстана принес присягу (момент принесения присяги, согласно пункту 1 статьи 42 Конституции республики, является моментом вступления в должность избранного Главы государства). Если же основываться на пункте 1 статьи 94 Конституции, который, бесспорно, является нормой однократного применения, то есть рассчитанной на случай очередных президентских выборов после истечения срока полномочий действующего Главы государства, избранного по итогам выборов, состоявшихся 10 января 1999 года, то в этом случае выборы следует проводить в первое воскресенье декабря 2006 года. При этом срок, в течение которого действующий Президент будет осуществлять полномочия, будет равен 7 годам и более 11 месяцам, что в контексте требований статьи 41 Конституции можно будет расценивать как несоблюдение семилетнего конституционного срока президентских полномочий». На заседании Конституционного совета представитель субъекта обращения, используя свое право, предусмотренное подпунктом 1) пункта 3 статьи 21 Конституционного закона от 29 декабря 1995 года № 2737 «О Конституционном совете Республики Казахстан», заявил ходатайство о толковании применительно к предмету обращения также норм пункта 3 статьи 41 Конституции и определении в итоговом решении Совета конкретной даты очередных президентских выборов в Казахстане. Данное ходатайство Конституционным советом было удовлетворено. При толковании пунктов 1 и 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции применительно к вопросам, поставленным в обращении, Конституционный совет исходит из следующего. 1. Пункт 1 статьи 41 Основного закона, содержащейся в разделе III «Президент», устанавливает, что Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с Конституционным законом совершеннолетними гражданами республики на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет. Согласно пункту 3 этой статьи очередные выборы Президента республики проводятся в первое воскресенье декабря и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Парламента республики. Нормы пунктов 1 и 3 статьи 41 Конституции определяют семилетний срок, на который избирается Президент республики, что одновременно означает периодичность президентских выборов, а также указывают день, являющийся началом цикла выборов Главы государства. Согласно пункту 1 статьи 94 Конституции (раздел IX «Заключительные и переходные положения») «Президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на момент вступления Конституции в силу, приобретает установленные ею полномочия Президента Республики Казахстан и осуществляет их в течение срока, установленного решением, принятым на республиканском референдуме 29 апреля 1995 года». Законом Республики Казахстан от 7 октября 1998 года № 284-1 «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» пункт 1 статьи 94 Конституции дополнен нормой: «С согласия Президента Республики Казахстан настоящий срок полномочий Президента республики может быть сокращен постановлением Парламента республики, принятом на совместном заседании его палат большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат. В таком случае Мажилис Парламента в течение одного месяца назначает выборы Президента Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан, избранный по итогам этих выборов, приносит присягу в течение одного месяца со дня опубликования итогов выборов и осуществляет свои полномочия до вступления в должность Президента республики, избранного на очередных президентских выборах, которые должны быть проведены после семи лет в первое воскресенье декабря». Нормы пункта 1 статьи 94 Конституции в редакции указанного закона регулируют вопросы приобретения, осуществления и прекращения полномочий Главы государства Президентом Республики, избранным в 1999 году. Данные нормы служат для реализации пунктов 1 и 3 статьи 41 Основного закона в конкретной ситуации выборов Президента Казахстана. Действующий Президент республики вступил в должность 20 января 1999 года. С этого момента исчисляется семилетний срок его полномочий, что отражено в постановлении Конституционного совета от 20 июня 2000 года № 12/2. Большинство норм пункта 1 статьи 94 Конституции на настоящий момент реализовано. Юридическую силу сохраняет лишь следующее положение: «...осуществляет свои полномочия до вступления в должность Президента республики, избранного на очередных президентских выборах, которые должны быть проведены после семи лет в первое воскресенье декабря». Оно закрепляет семилетний срок исполнения Президентом республики своих полномочий, однако не конкретизирует начала отсчета указанного срока (является ли таковым момент назначения даты выборов Парламентом, день предыдущих выборов, момент вступления действующего Президента в должность и т. д.). 2. Анализ показывает, что Основной закон не содержит специальной нормы, формально определяющей иерархию конституционных положений. Однако с учетом специфики различных конституционных норм некоторым из них в ходе толкования может отдаваться предпочтение как имеющим приоритетное значение в конкретных ситуациях. Так, в постановлениях Конституционного совета от 29 октября 1999 года № 20/2, от 7 июня 2000 года № 4/2 говорится, что нормы раздела «Общие положения», закрепляющие основы конституционного строя и другие основополагающие установления, обладают приоритетом по отношению к другим конституционным нормам. При толковании конституционных норм вопрос об их возможной соподчиненности должен решаться в контексте всей системы норм Основного закона применительно к конкретной ситуации. В частности, сопоставление содержания норм пунктов 1, 3 статьи 41 и пункта 1 статьи 94 Конституции приводит к следующим выводам: — пункты 1 и 3 статьи 41 содержат нормы общего характера, относящиеся ко всем случаям выборов Президента Республики Казахстан. Они устанавливают семилетний цикл выборов Главы государства, называя в качестве его начала первое воскресенье декабря; — пункт 1 статьи 94 не фиксирует, как уже отмечалось, начало семилетнего срока, по истечении которого должны быть проведены президентские выборы, поэтому его положения не могут применяться в отрыве от норм пунктов 1 и 3 статьи 41 Основного закона. Поскольку нормы пункта 1 статьи 94 Конституции предназначены для реализации норм пунктов 1 и 3 статьи 41 в переходный период, в ситуации, связанной с определением даты предстоящих очередных выборов Президента Казахстана, указанные нормы должны применяться в их совокупности. 3. Пункт 1 статьи 1 Основного закона утверждает Республику Казахстан демократическим и правовым государством. Конституция устанавливает, что единственным источником государственной власти является народ, который осуществляет свою власть непосредственно через республиканский референдум и свободные выборы (пункты 1 и 2 статьи 3). В этой связи при определении даты очередных выборов Президента Республики Казахстан следует исходить из того, что отправной точкой цикла волеизъявления народа как источника государственной власти является день выборов Главы государства, указанный в Основном законе. Именно в день выборов народ Казахстана реализует свою волю и проявляет свой суверенитет, определяющий демократический характер власти, придающий ей высшую легитимность. Применительно к выборам Президента республики суверенитет народа Казахстана, сущность демократического и правового государства конкретизируются в положениях пунктов 1 и 3 статьи 41 Конституции. Исходя из изложенного, по мнению Конституционного совета, очередные выборы Президента Республики Казахстан должны быть проведены в первое воскресенье декабря 2005 года. В этом случае, согласно пункту 2 статьи 42 Конституции, избранный Президент должен принести присягу во вторую среду января (11 января) 2006 года. Это не является сокращением срока полномочий действующего Главы государства, вступившего в должность 20 января 1999 года, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 41 Основного закона Президент республики избирается сроком на семь лет, а не вступает в должность на семь лет. Дата выборов является приоритетной по отношению ко всем иным датам, связанным с выборным процессом, в том числе и вступлением Президента республики в должность. На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 4) пункта 1 статьи 72 Конституции Республики Казахстан, статьями 31—33, 37 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 41 Конституционного закона «О Конституционном совете Республики Казахстан»,: 1. Положения пункта 1 статьи 94 Конституции Республики Казахстан применительно к предмету обращения следует понимать таким образом, что они служат для реализации пунктов 1 и 3 статьи 41 Конституции Республики Казахстан в конкретной ситуации выборов Президента Республики Казахстан. Применять указанные конституционные нормы необходимо в их совокупности. 2. Из смысла пункта 1 статьи 94 и пунктов 1 и 3 статьи 41 Конституции Республики Казахстан следует, что очередные выборы Президента Республики Казахстан должны быть проведены в первое воскресенье декабря 2005 года. 3. В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан постановление вступает в силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит, является общеобязательным на всей территории республики и окончательным с учетом случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 73 Конституции Республики Казахстан. 4. Опубликовать настоящее постановление на казахском и русском языках в официальных республиканских печатных изданиях.

Председатель Конституционного совета Республики Казахстан И. Рогов