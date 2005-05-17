Законы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2005 года, № 451

Об утверждении перечня обязательных услуг порта

В соответствии с подпунктом 6) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый перечень обязательных услуг порта. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2005 года, № 451

Перечень обязательных услуг порта

Услуги за заход судна в порт для производства грузовых операций и (или) иных целей с последующим выходом из порта (судозаход): 1) корабельные — предоставление входа судна в порт и выхода из него; 2) причальные — предоставление стоянки судам у причалов под грузовыми и вспомогательными операциями; 3) якорные — предоставление стоянки судна на внутреннем рейде или у рейдового причала; 4) швартовые — разноска швартовых концов судна, отшвартовка, перетяжка и перешвартовка судов, работа буксиров; 5) в сфере природоохранных мероприятий — принятие с судна без каких-либо ограничений всех видов имеющихся загрязнений (за исключением балластных вод) за время стоянки в порту; 6) карантинные — услуги порта по обеспечению: предоставления помещения для временной изоляции больных карантинными инфекциями и лиц, которые могут быть носителями инфекции; поддержания в надлежащем санитарном состоянии территории и объектов порта; профилактического истребления грызунов и насекомых на транспортных судах, портовых объектах.

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