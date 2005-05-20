Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2005 года, № 457

Об утверждении Правил осуществления лоцманской проводки судов

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте» Правительство Республики Казахстан: 1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления лоцманской проводки судов. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Д. АХМЕТОВ

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2005 года, № 457

Правила осуществления лоцманской проводки судов

1. Правила осуществления лоцманской проводки судов (далее — Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 8) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте». 2. Настоящие Правила регламентируют порядок осуществления лоцманской проводки судов в целях обеспечения безопасности судоходства по внутренним водным путям и предотвращения транспортных происшествий с судами. 3. Разграничение выполняемой работы между лоцманами устанавливает лоцманская служба в зависимости от степени подготовленности лоцманов, типа и размеров проводимых судов и других факторов, отражающих условия района лоцманской проводки. 4. Лоцманы следят за состоянием участков судоходных водных путей, предусматривающих лоцманскую проводку, и производят промер глубин на данных участках. 5. Лоцманы проводят судна в любое время суток, кроме случаев, когда по стихийным условиям не обеспечивается их безопасная проводка (спад воды, туман). 6. Во время проводки судов лоцманы следят за состоянием и правильностью навигационного ограждения и немедленно сообщают территориальному подразделению уполномоченного органа (далее — территориальное подразделение) обо всех неисправностях и недостатках. Они также сообщают обо всех аварийных случаях с проводимыми судами или с другими судами, встретившимися на пути. 7. Лоцманы следят, чтобы проводимыми судами соблюдались правила плавания судов и предотвращения загрязнения с судов сточными и нефтесодержащими водами внутренних водных путей. 8. Лоцманы информируют капитанов проводимых судов о выявленных нарушениях соблюдения правил плавания судов и иных действующих правил в области внутреннего водного транспорта и рекомендуют устранить выявленные нарушения, а в случае неустранения капитаном указанных нарушений, немедленно сообщают об этом соответствующему территориальному подразделению. 9. В случае аварии с судном или несчастного случая с людьми в районе лоцманской проводки лоцманы принимают все возможные меры по оказанию помощи. 10. При необходимости проведения лоцманской проводки капитан судна подает заявку на лоцмана в лоцманскую службу, лоцман прибывает на судно к указанному в заявке времени. В случае невозможности прибытия лоцмана к указанному сроку, лоцманская служба сообщает капитану судна о времени и месте прибытия лоцмана. 11. В случае, если судно не прибыло к месту приема лоцмана в указанное в заявке капитаном время, опоздавшее судно в таких случаях обеспечивается лоцманской проводкой в порядке очереди. 12. Капитан обеспечивает быстрый и безопасный прием лоцмана на борт судна и не допускает при этом повреждений лоцманского бота (судна). Во время приема и высадки лоцмана капитан судна должен держать связь с лоцманским ботом и согласовывать с ним свои действия. С момента прибытия лоцмана и до ухода его на судне поднимается флажный сигнал — «У меня на борту есть лоцман». 13. В случае непогоды, когда невозможно высадить лоцмана с лоцманского бота на идущее судно, по согласованию с капитаном этого судна лоцман может осуществить проводку методом лидирования до места, где можно будет принять лоцмана на борт судна. Между судном и лоцманским ботом должна быть обеспечена надежная связь. 14. При осуществлении лоцманом лоцманской проводки судна капитан объявляет лоцману точные данные об осадке, о длине, ширине и вместимости судна. Лоцман также может затребовать от капитана судна иные данные о судне (маневренные характеристики и другие), которые необходимы лоцману для осуществления лоцманской проводки судна. 15. Капитан судна по требованию лоцмана предоставляет ему в пользование судовую радиостанцию для связи по вопросам его служебной деятельности. 16. При возникновении обстоятельств, отражающихся на безопасности лоцманской проводки (ухудшение видимости, туман, уменьшение глубин судового хода), капитан судна по требованию лоцмана использует в порядке, указанном лоцманом, средства судового электрорадионавигационного оборудования (эхолот, радиолокатор, радиопеленгатор). При наличии в районе проводки береговой радиолокационной станции лоцман в этих случаях может воспользоваться услугами данной станции. 17. В целях безопасности плавания капитан судна следует рекомендациям лоцмана. Все приказания рулевому капитан отдает лично. Если же в целях ускорения выполнения маневра капитан разрешает лоцману самому отдавать приказания, то и в этом случае они будут считаться как выполненные по приказанию капитана, за которые он несет ответственность. 18. Если капитан, приняв на судно лоцмана, не будет следовать его рекомендациям, последний может в присутствии третьего лица отказаться от продолжения проводки судна, об этом должно быть записано в судовом журнале. Кроме того, лоцман немедленно сообщает о происшедшем в лоцманскую службу. Однако и после отказа от проводки лоцман остается на мостике, и если капитану потребуются сведения, необходимые для безопасного плавания, он сообщает о них. 19. В случае сомнения в правильности рекомендаций лоцмана капитан судна может отказаться от его услуг. При этом в районе обязательной лоцманской проводки, где это возможно, судно должно быть остановлено в ожидании прибытия другого лоцмана. 20. Лоцман не может без согласия капитана оставить судно прежде, чем оно не будет в безопасном месте поставлено на якорь или пока лоцман не будет сменен другим лоцманом. 21. В районах необязательной лоцманской проводки капитан судна может, в случае необходимости, взять на судно лоцмана с отнесением расходов за счет судовладельца. 22. Лоцман и организация, работником которой он является, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 23. Лоцман, виновный в ненадлежащей лоцманской проводке, может быть дисквалифицирован квалификационной комиссией, созданной из руководителей территориального подразделения, организации, работником которой он является, и лоцманской службы.