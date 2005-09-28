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Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 2005 года, № 935
Об утверждении Правил упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополийВ соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые Правила упрощенного государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан
Д. АХМЕТОВ