Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2005 года, № 765

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года, № 327

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 июня 1997 года «О государственной поддержке малого предпринимательства» Правительство Республики Казахстан1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2003 года № 327 «Об утверждении Правил предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление с правом последующей безвозмездной передачи в собственность неиспользуемых объектов республиканской государственной собственности» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 156) следующие изменения и дополнения: в заголовке и пункте 1 слово «республиканской» исключить; пункт 2 исключить; в Правилах предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление с правом последующей безвозмездной передачи в собственность неиспользуемых объектов республиканской государственной собственности, утвержденных указанным постановлением: в заголовке и тексте слова «республиканской», «республиканских» исключить; пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: «Тендеры по объектам республиканской государственной собственности проводятся территориальными и региональными комитетами государственного имущества и приватизации (далее — территориальные органы). Тендеры по объектам коммунальной государственной собственности проводятся исполнительными органами, уполномоченными на распоряжение коммунальной государственной собственностью.»; пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. На тендер по предоставлению субъектам малого предпринимательства выставляются объекты, не используемые по назначению более одного года, выявленные в ходе проводимых ежегодно представителями территориальных органов (исполнительных органов, уполномоченных на распоряжение коммунальной государственной собственностью) и органов государственного управления в отношении организаций проверок эффективности и целевого использования имущества организаций.»; в пунктах 5, 8, 31, 33, 37, 38, 40, 41 и 42 слова «комитеты», «комитетами», «комитетом», «комитета» и «комитетов» заменить словами «органы (исполнительные органы, уполномоченные на распоряжение коммунальной государственной собственностью)», «органами (исполнительными органами, уполномоченными на распоряжение коммунальной государственной собственностью)», «органом (исполнительным органом, уполномоченным на распоряжение коммунальной государственной собственностью)», «органа (исполнительного органа, уполномоченного на распоряжение коммунальной государственной собственностью)» и «органов (исполнительных органов, уполномоченных на распоряжение коммунальной государственной собственностью)»; пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Выставление объектов на тендер подлежит согласованию с органом государственного управления. Выставление на тендер объектов, находящихся в республиканской государственной собственности, территориальные органы дополнительно согласовывают с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.»; абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: «В состав комиссии по объектам, находящимся в республиканской государственной собственности, кроме представителей территориальных органов и заинтересованных министерств, агентств, ведомств или их территориальных подразделений, могут быть включены представители местных исполнительных органов (по согласованию). Председателем комиссии является представитель территориального органа. В состав комиссии по объектам, находящимся в коммунальной государственной собственности, кроме представителей местных исполнительных органов могут быть включены представители министерств, агентств, ведомств или их территориальных подразделений (по согласованию). Председателем комиссии является представитель исполнительного органа, уполномоченного на распоряжение коммунальной государственной собственностью.»; пункт 9 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) готовит комплект тендерной документации для предоставления участникам тендера по мере их обращения;»; пункт 11 исключить; абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: «Информационные сообщения по объектам должны быть опубликованы в периодических печатных изданиях на государственном и русском языках за 15 дней до объявленной даты проведения тендера и включать следующие сведения:»; пункт 13 исключить; в пункте 16 слова «обязана обеспечить» заменить словом «обеспечивает»; в абзаце первом пункта 20 слово «вправе» заменить словом «может»; в абзаце втором пункта 22 слова «имеют право» заменить словом «могут»; абзац второй пункта 31 исключить; подпункт 5) пункта 32 дополнить предложением следующего содержания: «В обязательном порядке в договоре должно быть предусмотрено, что он подлежит расторжению в случае, если производственная деятельность и оказание услуг населению не будут организованы в течение шести месяцев со дня заключения договора.»; в пункте 42 слово «республиканской» заменить словом «государственной»; приложение к Правилам изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан

Д. АХМЕТОВ

Приложение к Правилам предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление с правом последующей безвозмездной передачи в собственность неиспользуемых объектов государственной собственности - скачать