ПОСТАНОВЛЕНИЕ Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан г. Астана 19 октября 2005 г., № 32/64

Законы
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Об утверждении перечня средств массовой информации, предоставляющих эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан за счет гарантируемых государством средств

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» по согласованию с Министерством культуры, информации и спорта Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый перечень средств массовой информации, предоставляющих эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам в Президенты Республики Казахстан за счет гарантируемых государством средств. 2. Довести настоящее постановление до сведения зарегистрированных кандидатов в Президенты Республики Казахстан. 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель
О. ЖУМАБЕКОВ

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