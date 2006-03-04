Постановления Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2006 года, № 141О заявлении Правительства Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической и социальной политики и прогнозе экономических показателей на 2006 годЗаявление Правительства Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической и социальной политики и прогнозе экономических показателей на 2006 годПостановление Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2006 года, № 142О создании Государственного учреждения «Регистр судоходства» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
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