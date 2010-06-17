Постановления Правительства Республики Казахстан

Законы
Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2009 года № 2342 Постановление Правительства Республики Казахстан О создании государственного учреждения «Центр адаптации и интеграции оралманов» Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2311 Постановление Правительства Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2007 года № 402 Содержание - скачать