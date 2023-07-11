Поставила «под ружье» саранча

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Рысбек Жантыкеев

В северных регионах республики продолжаются мероприятия, направленные на предотвращение нашествия итальянского пруса.

фото из архива "КП"

Согласно информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства, к началу текущей недели в Казахстане проведена химическая обработка против саранчовых на площади в 1,4 млн га, что составляет 92,3% всей зараженной вредителями площади. Так, от прожорливых кузнечиков официально пострадало 500 га посевов в Костанайской области.

Первым выявленным очагом саранчовых вредителей, как уже сообщали СМИ, стала Костанайская область. По состоянию на 9 июля в этом регионе из 422,9 тыс. га земель, наиболее плотно «оккупированных» саранчой и подлежащих химической обработке, очаги насекомых-вредителей нейтрализованы на площади в 356 тыс. га. Речь идет о территории, охватывающей 10 районов области: Жангельдинский, Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Федоровский, Сарыкольский, Камыстинский, Наурзумский, Костанайский, Карабалыкский районы, а также участки, относящиеся к городу Аркалыку.

В Актюбинской области в рамках операции против саранчи на ту же дату обработано 667 865 га, что составляет без малого 100% территорий, на которых выявлены насекомые-вредители.

9 июля 2023 года в Костанайскую область для инспектирования мер по борьбе с саранчой прибыл министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. Глава ведомства заявил, что ситуация находится под контролем и негативного развития сценария не произойдет. Для этого имеется достаточно сил и ресурсов. В проведении химической обработки задействованы наземные вентиляторные опрыскиватели, легкая авиация (самолеты), сверхлегкая авиация (дельтапланы), аэрозольные газогенераторы.

Обработка против саранчи по республике полностью завершена в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской областях и области Жетысу. Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей на 120 га пастбищ в области Абай. Благодаря своевременному проведению защитных мероприятий этот опасный очаг был полностью купирован.

Мероприятия против саранчи проводятся на территориях, где ее концентрация выше экономического порога вредоносности, а значит, может вызвать потери продукции растениеводства. Отряды фитосанитаров приступают к опрыскиванию посевов ядохимикатами в ранние утренние часы и поздно вечером, когда стаи итальянского пруса находятся на земле, что значительно повышает эффективность использования препаратов.

#Актюбинская область #Костанайская область #аграрии #саранча #нашествие #поля #лето 2023

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