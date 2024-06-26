Пострадавшие от паводка дачники получили квартиры в Уральске

Недвижимость, Паводки
135
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вице-премьер Канат Бозумбаев проверил темпы и качество строительства жилья для пострадавших от паводков, а также встретился с населением в Каратобинском, Сырымском и Теректинском районах Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В селе Коржын Каратобинского района строят 90 типовых домов на 2,8 млрд тенге за счет фонда «Ақжайық». Сдача жилья планируется в августе.

Активная фаза строительства ведется в двух селах Сырымского района. В селе Уленты строят 36 типовых домов на 1,1 млрд тенге за счет фонда «Қазақстан халқына». Работы начались в мае и завершатся до конца лета. Также фонд финансирует строительство 42 домов в селе Жымпиты на 1,3 млрд тенге.

Далее вице-премьер проинспектировал работу подрядчиков в селе Подстепное Теректинского района. Здесь 105 домов на 2,9 млрд тенге возводит компания-спонсор ТОО «Qazaq Stroy». В разговоре с подрядчиками Канат Бозумбаев обозначил необходимость не отставать от намеченных сроков. Сдать жилье они обязуются до конца августа.

Вице-премьер сообщил, что для наращивания темпов по восстановлению жилфонда в Западно-Казахстанскую область прибыли специалисты ГАСКа и оценочных компаний из других регионов страны. Также из южных областей будут переброшены рабочая сила и техника. Необходимые строительные материалы в области в достаточном количестве.

В поселке Деркул близ Уральска сдадут в эксплуатацию 103 типовых дома. Канат Бозумбаев побывал на стройплощадке и проверил качество проводимых работ. Жилье строится за счет фонда «Ақжайық» на сумму 2,5 млрд тенге.

Дачникам Уральска начали выдавать квартиры в центре города. Вице-премьер посетил церемонию вручения ключей в новом жилом комплексе «Азимут». Обладателями квартир сегодня стали 15 семей, 7 из них – многодетные. 

«У меня четверо детей и восемь внуков. С 2010 года мы ютились на даче. Весной случились паводки. Но государство нас не бросило. Нас поддержали и предоставили жилье. Конечно, дача не сравнится с новой квартирой в центре города. Здесь я буду жить с двумя детьми и внуками. Когда президент сказал, что никого не оставят в беде, теплилась надежда. Мы ждали. Спасибо большое бизнесменам, которые помогли, спасибо всем казахстанцам, кто не остался в стороне», — сказал житель Уральска Мурат Масилов. 

Как сообщил аким области Нариман Турегалиев, 71 квартира в данном жилом комплексе будет выдана дачникам, потерявшим единственное жилье во время паводков. Квартиры для пострадавших выкупают за счет спонсора – ТОО «AstanaMotors» на общую сумму в 1,5 млрд тенге.

Всего в Западно-Казахстанской области задействовано порядка 1,8 тыс. рабочих и свыше 300 единиц техники.

#уральск #паводки #жилье #Бозумбаев

Популярное

Все
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
«Прижали» – и сразу признал детей
Когда другие методы иссякли
Задержаны незаконные добытчики драгметаллов
Рекламный бизнес Костаная терпит убытки из-за позиции местной власти
С наступлением жарких летних дней в селах Алматинской области пропала питьевая вода
Около 15% семейных пар страдают бесплодием
Общественные организации регионов своими силами развивают туризм
Учитель из Астаны применяет авторские методики изучения казахского языка
Эффективный институт обратной связи
Разбитые дороги мешают развитию
«Правда никому не нужна» - Бишимбаев о суде
Главный приоритет избирательных органов – доверие граждан
Ресторан национальной кухни шымкентцы откроют в Сиане
Ушел из жизни поэт Бахыт Кенжеев
Сербия установила антирекорд на Евро - 2024
Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросетей в ЗКО после паводков
Объявлены номинанты Национальной телевизионной Премии «Тұмар» - 2024
Грузовые вагоны сошли с рельсов в Туркестанской области
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
В пострадавшие от паводка регионы приезжали не только спасатели, но и врачи
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Вплавь покоряя моря и проливы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Ежедневно тысячи жизней спасают неравнодушные люди
Как популяризировать образ человека труда
Удовлетворенных исков граждан к госорганам стало в четыре раза больше
Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК
Секреты сакского форпоста
Разработку Цифрового кодекса обсудили в правительстве РК
Выпускник школы умер у фонтана вуза в Алматы
Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации
Участникам проекта Zhas project выделят 280 млн тенге
Сумма возвращенных государству активов превысила 1,7 триллиона тенге
Партия «Ауыл»: ставка на молодежь
Стихия разрушила и... «запустила» строительство микрорайона
Обеспечение верховенства права – приоритет справедливого государства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Преодоление. Пять лет созидания
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Более 1,1 млрд тенге выделили на восстановление электросете…
Почти 50 млрд тенге требуется на восстановление инфраструкт…
Свыше 1,3 млрд тенге направят на восстановление ЛЭП в Коста…
Погибший во время паводков спасатель награжден орденом «Ерл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]