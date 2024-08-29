Пострадавшие от паводка в Северном Казахстане получают жилье и поддержку

Петропавловск и его окрестности продолжают восстанавливать после разрушительного паводка, который затронул более 2 400 домов. Власти и благотворительные фонды активно оказывают помощь, обеспечивая пострадавших жильем, финансами и вещами.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации, прозвучавшей на заседании областного общественного совета, в результате паводка 1 650 домов были признаны аварийными, еще 757 требуют капитального ремонта. На данный момент в областном центре организовано семь эвакуационных пунк­тов, где временно проживают 405 человек, включая 98 детей. В этих пунктах насчитывается 805 койко-мест, что позволяет удовлетворить потребности всех нуждающихся.

Для поддержки пострадавших граждан фонд Qyzyliar Asar приобрел 1 057 квартир на сумму почти 20 млрд тенге. 926 семей уже получили ключи от них. Дополнительно 252 семьи переселены в новые дома в поселке Солнечном-2.

– Комиссия по рассмотрению заявлений от пострадавших провела 42 заседания и рассмотрела более 1 800 обращений. Особое внимание уделяется дачным строениям, которые служат единственным жильем для многих граждан. Из 112 заявлений, поданных на восстановление таких строений, 59 домов были признаны пригодными для ремонта, а 35 оказались аварийными, – отметила, выступая с докладом, заместитель акима города, председатель комиссии по рассмотрению заявлений граждан, утративших жилье вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, Калия Туренова.

Помимо этого, 7 455 человек получили единовременную выплату в размере 100 МРП, а 2 038 гражданам была выплачена компенсация за материальный ущерб в размере 150 МРП. Общая сумма выплат составила более 3,7 млн тенге.

Активно предоставляется гуманитарная помощь. Со складов города уже выдано около 800 тонн продуктов питания, постельных принадлежностей, одежды, обуви, бытовой техники и других вещей. Дополнительно выделено 120 тонн круп для пострадавших жителей Петропавловска и Кызылжарского района.

О работе по ликвидации последствий небывалого паводка рассказал аким города Серик Мухамедиев, выступая на сессии городского маслихата. По его данным, в городе уже снесено более 1 300 домов, вывезено более 115 тонн мусора – двухгодичный объем отходов областного центра.

В зоне подтопления находились и социальные объекты. Первый этаж школы № 14 был затоплен водой. Но школа подлежит восстановлению. Ведется капремонт здания. Завершение работ запланировано на 30 авгус­та текущего года.

– Поставлена задача до 1 октября завершить все работы, касаю­щиеся паводкового периода, – заявил глава города.

На отчетной встрече акима с населением горожане жаловались на проблемы с дорогами, уличным освещением и ливневками.

– В поселке Солнечном-2 нет асфальта. После дождя дети и старики не могут ходить по раскисшим дорогам. Нет у нас и освещения, а дети скоро пойдут в школу, – посетовал житель поселка Айдос Рахимказиев.

В ответ Серик Мухамедиев обещал наладить уличное освещение уже в этом году:

– Я бываю в этом микрорайоне в неделю по два раза. Знаю все ваши проблемы. По электричеству мы запускаем еще семь подстанций. Асфальтирование дорог в этом году мы планируем сделать только там, где ездят автобусы.

Местные власти заверяют также, что работа по оказанию помощи продолжается, что ни один пострадавший не останется без внимания. Восстановление

жилья и поддержка граждан остаются приоритетными задачами на ближайшее время.