Скриншот с видео очевидцев

В пятницу 25 июля жители Алматы были обеспокоены пожаром в горах, как известно, в такой местности расположено много частных домов.

По данным МЧС, загорание произошло на склоне горы в районе Кенсай-1. В тот же день пожар потушили. К счастью, пострадавших нет.