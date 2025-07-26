Пострадавших при пожаре в горах Алматы нет - МЧС
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Пожар ликвидирован на площади 15 гектаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС
В пятницу 25 июля жители Алматы были обеспокоены пожаром в горах, как известно, в такой местности расположено много частных домов.
По данным МЧС, загорание произошло на склоне горы в районе Кенсай-1. В тот же день пожар потушили. К счастью, пострадавших нет.
"Сложность ликвидации пожара связана с горным рельефом, крутыми склонами и ограниченным доступом для пожарной техники. Работы велись с применением подручных средств и ранцевых огнетушителей. На месте было задействовано порядка 99 человека личного состава и более 39 единиц техники, в том числе водовозы от местных исполнительных органов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.