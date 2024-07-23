Пострадавшим от паводка жителям ЗКО вручили ключи еще от 65 квартир

Фото: акимат ЗКО

В Уральске еще 65 дачников, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Новые квартиры были приобретены на спонсорские средства, в частности, на средства, выделенные Фондом Нурлана Смагулова.

В церемонии вручения ключей принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

«В рамках поручения главы государства мы оказываем поддержку жителям, пострадавшим от паводка. На сегодняшний день 1 103 дачника в Уральске официально оформили новые квартиры. Сейчас мы вручаем ключи от нового жилья еще 65 дачникам. Кроме того, в области ведется строительство 775 жилых домов для граждан, пострадавших от паводка. Качество и своевременное завершение строительства жилья находятся на строгом контроле», - сказал Нариман Турегалиев.

Жительница Уральска Маздак Сарсенгалиева отметила, что благодаря поддержке государства все трудности остались позади.