Пострадавшим от паводков казахстанцам возместят домашние предметы

Граждан попросили не путать дополнительную помощь с единоразовой выплатой в 100 МРП
Правительство приняло решение по оказанию дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков по возмещению домашних предметов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления», - перечислили в правительстве.
Возмещение будет проводиться на основе решения соответствующей комиссии при акиматах на местах. Будет возмещаться имущество пострадавших в размере, не превышающем 150 МРП.
«Жители смогут получить в зависимости от характера повреждений имущества: кто-то 150 МРП, кто-то 50 или 80 МРП и т. д. Прошу не путать с единоразовой выплатой в 100 МРП, которую выплачивают всем пострадавшим от паводков семьям», – подчеркнул вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков.