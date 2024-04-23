Пострадавшим от паводков казахстанцам возместят домашние предметы

Граждан попросили не путать дополнительную помощь с единоразовой выплатой в 100 МРП

Фото: пресс-служба МЧС РК

Правительство приняло решение по оказанию дополнительной помощи жителям, пострадавшим в результате паводков по возмещению домашних предметов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Это холодильник, плита для приготовления пищи, стол, стул, кровать, стиральная машина, телевизор или радио, а также средства водоснабжения и отопления», - перечислили в правительстве.

Возмещение будет проводиться на основе решения соответствующей комиссии при акиматах на местах. Будет возмещаться имущество пострадавших в размере, не превышающем 150 МРП.