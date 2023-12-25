Построить дорогу не давали инвестору в Актюбинской области

Автодорогу для начала добычи меди и цинка полтора года не мог построить инвестор из-за несогласия фермеров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ТОО «КазГеоруд» реализует крупный проект по освоению месторождения «Лиманное» по добыче меди и цинка в Хромтауском районе с суммой инвестиций 45 млрд тенге.

В прокуратуре сообщили, что на протяжении полутора лет инвестор в связи с невыделением земельного участка под строительство автодороги не имел возможности реализовать проект.

"Территория, по которой необходимо было проложить дорогу, проходила через земельные участки 18 крестьянских хозяйств, выражавших несогласие с ведением строительных работ. При координации прокуратуры акиматом района и другими заинтересованными госорганами проведены переговоры с главами крестьянских хозяйств на предмет возможности выкупа доли земельных участков. По итогам неоднократных встреч достигнута договоренность между инвестором и фермерами, участки были переданы в государственный земельный фонд", - отметили в ведомстве.

На сегодня положительным заключением земельной комиссии принято решение о предоставлении земельного участка для строительства автодороги.