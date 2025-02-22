Поступления обуви на казахстанский рынок сократились до многолетнего минимума

Экономика
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Практически вся доступная в Казахстане обувь при этом – импортная: в прошлом году доля собственного производства составляет всего около 4%, передает Kazpravda.kz

Фото: 716.kz

В январе-декабре 2024 года на внутреннем рынке было реализовано 25,2 млн пар обуви (за исключением спортивной, защитной и ортопедической). По сравнению с 2023 г. показатель сократился чуть ли не вполовину – на 45%, а заодно стал самым низким за 13 лет, с 2011 года, следует из данных БНС АСПиР РК, сообщает Первое кредитное бюро.

Под «реализацией на внутреннем рынке» официальная статистика понимает сумму произведенных в стране и ввезенных из-за рубежа объемов за вычетом экспорта – грубо говоря, то, что за год «задержалось» в стране.

Практически вся доступная в Казахстане обувь при этом – импортная: в прошлом году, как и в 2023-м, доля собственного производства в ресурсах составляет всего около 4%. Поэтому объемы поступлений на внутренний рынок в конечном счете определяются балансом импорта и экспорта.

На этот раз тенденцию задал импорт. Если в 2023 г. в Казахстан было ввезено почти 44,4 млн пар, то в 2024-м – 24,9 млн, падение год к году составило 44%. Что это за обувь, мы можем представить примерно: более подробная статистика внешней торговли использует несколько иную классификацию, чем применяется в описанных выше данных.

Тем не менее, мы знаем, что по всей группе обуви, включая спортивную, но тоже исключая ортопедическую, число ввезенных пар тоже резко сократилось: в 2024 г. было ввезено 30,6 млн против 55 млн пар годом ранее. Самая широко представленная категория тут – обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой. Она особенно потянула показатели вниз: в прошлом году импортировали 16,5 млн против 32,1 млн в 2023-м.

#Казахстан #импорт #обувь

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