«Посвящайте стихи солдатам...»

Казахская литература о войне еще ждет своего вдумчивого исследователя. И дело тут не только в ее художественном многообразии, которое, как ни печально это признавать, зачастую остается в тени хрестоматийных произведений. Дело в моральной ответственности самого исследователя за осмысление Великой Отечественной войны как социального явления, определившего эстетико-философские искания сразу нескольких поколений отечественных писателей. Военный опыт обогатил нравственное содержание литературы, высветив новые грани ее центрального вопроса – вопроса о человеке.

Солдатская память взыскательна, но отнюдь не фрагментарна: с одинаковой четкостью сохранила она примеры мужества и трусости, верности и предательства, словом, всего того, что в сухом остатке являла собой обнаженная человеческая душа. Как эстафету строгого чистосердечия писатели-фронтовики передали эту память своим литературным наследникам.

«Великая Отечественная война... стала переломным и поворотным пунктом в сознании казахского народа. Она оказала и будет еще оказывать свое влияние на культурное развитие не только наших современников, но и последующих поколений, на весь народ в целом», – справедливо считал Бауыржан Момышулы. И поэтому каждый, кто возьмется за исследование литературы о войне, должен ясно осознавать величину своего граж­данского долга, исполнение которого не терпит ни компромиссов с совестью, ни уступок сиюминутной конъюнктуре.

В рамках проекта «Не смолкнет песня боевая...» сегодня мы поговорим о творчестве выдающегося казахского поэта Таира Жарокова времен Великой Отечественной войны.

Впервые имя молодого автора появилось на страницах газет в 1927 году и сразу же привлекло к себе внимание читателей. Самоопределение Жарокова как политического поэта и певца современности происходило под влиянием эпохальных перемен в жизни родного народа. Наивный пафос ранних стихов постепенно уступал место серьезным раздумьям о духовной жизни общества, о созидательном труде и высоком предназначении творца, а поэтический инструментарий обогащался яркими, самобытными образами, в которых выразительность национального колорита органично подчеркивала глубину интернационального звучания.

В своих лучших произведениях поэт чувствует поступательный ритм эпохи, раскрывает динамику времени через этический рост личности. Внутренний мир его лирического героя можно назвать своеобразным зеркалом социальных сдвигов на просторах Великой степи. И не случайно о честном, трудолюбивом человеке, гражданине и патриоте Таир Жароков писал как о главном из богатств республики:

От милых детству берегов Чагана

До Иртыша и северных берез –

Степям преображенным Казахстана

Как сын степей я радуюсь до слез.

«Он был рожден для поэзии. Природа щедро одарила его ярким талантом, горячим темпераментом и добрым, до краев полным песней сердцем. Огромное обаяние, неподдельная искренность и кристальная чистота Таира Жарокова привлекали к нему симпатии самых разных людей... В этом жизнерадостном и жизнелюбивом человеке чувствовалась большая внутренняя сила, свойственная очень цельным натурам», – говорил о Жарокове литературовед Сагингали Сеитов.

Жгучим гневом за поруганную Родину и гибель миллионов соотечественников выплеснулась эта сила в стихах поэта военных лет. За время Великой Отечественной войны Таир Жароков выпустил сборник «Сталинские соколы» и поэму «Песнь о Зое», посвященную легендарной партизанке-разведчице Зое Космодемьянской. В центре его произведений – темы солдатского мужества, трудовой доблести «мастеров молотьбы и литья», братской взаимовыручки, тяжести невос­полнимых утрат, ликования Великой Победы и общей на всех причастности к ее достижению.

Творческий материал входил в жизнь поэта вместе с резкостью личных ощущений: находясь на передовой, Таир Жароков переживал все то, что стало суровой повседневностью для миллионов советских людей. Отсюда – эмоциональная интенсивность его стихов, доходящая порой до физически ощущаемого нап­ряжения, и открытая постановка вопроса о роли литературы в дни войны.

Художественное слово должно быть достойно героев фронта – так можно сформулировать творческий императив поэта. Программным справедливо будет назвать стихотворение «Послание друзьям», которое было написано Жароковым в 1942 году. Адресуясь к находящимся в тылу Аскару Токмагамбетову, Сабиту Муканову и Габиту Мусрепову, поэт образно, с использованием характерных деталей писательского быта, рассказывает об окопах, заменивших ему рабочий кабинет:

Здесь бумагой мне – поле битвы,

Здесь не перья, а блеск штыков.

Здесь куются новые ритмы,

Не чернила льются, а кровь.

О яростном накале солдатских будней Жароков знает не понаслышке. Личное участие в боях с врагом и близкое, можно сказать, даже кровное – в том самом, военном смысле – родство с однополчанами дают ему моральное право обращаться к товарищам по перу без тени ложной учтивости. Он требует от их произведений той же самоотдачи, с которой воины идут в атаку, и бескомпромиссной правдивости в изображении всенародного подвига. Призыв, направленный к «тыловым друзьям», концентрирует смысловое содержание стихотворения:

Я вам был по перу собратом –

Свято долг я выполню свой.

Посвящайте стихи солдатам –

Вот наказ вам мой боевой.

В том же 1942 году Жароков создает стихотворение «Город Ленина», посвященное мужеству защитников невской твердыни. Ленинград для поэта – символ историчес­кой дружбы народов, ковавшейся в общей борьбе за свободу. Жароков обращается к событиям прошлого, чтобы подчеркнуть неразрывную связь времен и проследить истоки несгибаемой стойкости ленинградцев. Восхищаясь славными боевыми традициями защитников Ленинграда, Жароков посылает им слова братской поддержки. Неизбежный крах фашизма он изображает аллегорически – через обращение к фольклорным сюжетам:

Враги идут на этот город.

Плотней стальную дверь закрой!

Дадим фашистской хищной своре

Решительный, смертельный бой.

Гласит пословица недаром:

«Луны хотел достигнуть лев,

Но с высоты он в гневе яром

Упал, навек окаменев».

Фашистов ждет конец такой же –

В болотах вязких иль в снегу.

Гранит и мрамор стали тверже

На славном невском берегу.

Стихотворение «Поклон Казахстану», написанное годом позже, – признание поэта в любви к родному краю, чьи трудовые свершения стали надежным подспорьем фронту. Работников тыла и воинов действующей армии, по словам Жарокова, объединяет чувство боевой семьи, стирающее границы и расстояния.

Великую радость Победы Таир Жароков запечатлел в яркой лирической зарисовке «Возвращение». Сама природа встречает воина-победителя своим расцветом и торжественным многоголосием. Даже горные вершины, словно ожив, приветствуют героя земным поклоном:

Мы с победой и славой

Возвратились домой,

Богатырь Алатау

Мне кивнул головой.

Пройдя дорогами войны, Таир Жароков пронес в сердце непоколебимую веру в человека – творца истории. Фронтовой опыт закалил его творческий характер и открыл простор для новых произведений, которые вошли в сокровищницу национальной поэзии.