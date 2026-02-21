Потенциал Алматинского горного кластера высоко оценен экспертами Туризм 25 февраля 2026 г. 6:40 9 Николай Жоров старший корреспондент отдела информации и права Третий фестиваль Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) собрал в Алматы ведущих специалистов отрасли из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, России и Южной Кореи. фото Юрия Беккера Торжественное открытие фестиваля состоялось на базовой станции горного курорта Oi-Qaragai. Торжественным маршем с флагами стран-участниц прошли команды в составе горных инструкторов, лыжников и спасателей. Ключевые мероприятия также пройдут на ГК Shymbulak. В рамках фестиваля состоится Открытый чемпионат СНГ среди горных инструкторов по лыжным дисциплинам. – Алматы, расположенный в предгорьях Заилийского Алатау, обладает уникальными возможностями для развития горного туризма. Проведение фестиваля на площадках алматинских курортов подтверждает высокий потенциал региона и открывает дополнительные перспективы для городской экономики и туристической отрасли, – обращаясь к участникам фестиваля, отметил заместитель акима Алматы Олжас Смагулов. – Объединив наши усилия, мы сможем достичь больших результатов в развитии и популяризации индустрии горного туризма. О расширении сотрудничества между горными курортами стран – участниц ЕАГК говорил и генеральный секретарь этой организации Андрей Кукушкин. – Обмен опытом, достижение практических результатов, налаживание личных контактов и укрепление мостов дружбы – именно на этих теплых отношениях основано наше взаимодействие. Это залог роста и стремительного совместного развития. Когда мы едины, каждый шаг дается легче, каждое препятствие преодолевается быстрее. Алматинские горы объединяют сильных духом людей, которые создают рабочие места, привлекают инвестиции и повышают культуру туризма Евразии. Наша главная цель – сделать все, чтобы горные курорты Евразии стали широко известны в мире, – подчеркнул он. Выступающие с докладами и презентациями участники форума поделились своим опытом и перспективными планами развития туризма. Так, генеральный директор ГК Oi-Qaragai Александр Воронов рассказал об участии частного инвестора в развитии горного туризма на территории Алматинского горного кластера (АГК) и цифровизации как драйвере развития горного туризма Евразии. Руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова презентовала модель развития АГК. – Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил важность системного подхода в развитии современной туристической инфраструктуры и бережного отношения к природным ресурсам. В связи с этим развитие Алматинского горного кластера и модернизация курорта Shymbulak рассматриваются нами как одно из ключевых направлений нового этапа развития туристической сферы, – отметила она. – Алматы продолжает сохранять лидирующие позиции по туристическому потоку в стране. За девять месяцев прошлого года город посетили порядка 1,8 миллиона туристов, при этом каждый второй иностранный гость, приезжающий в Казахстан, включает Алматы в свой маршрут. Близость к горным территориям формирует высокий спрос на горный туризм, что делает развитие АГК одним из стратегических направлений для городской экономики. Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев на примере проекта АГК и Almaty Superski показал преимущества кластерного подхода для комплексного развития региона. Особый интерес участников форума вызвало выступление международного эксперта в области развития горного туризма Жан-Пьера Барало, который рассказал о европейском подходе к созданию курортных сетей, а также о преимуществах и сложностях кластерной модели. На полях форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАГК и Grandvalira Resorts Andorra – крупнейшей сетью горных курортов Андорры. Он закрепляет намерение Grandvalira присоединиться к альянсу и развивать многостороннее сотрудничество в сфере горного туризма. Была также подписана Зеленая хартия, которая фиксирует коллективную ответственность курортов за сохранение горных экосистем, снижение климатического следа, рациональное использование природных ресурсов и развитие экологичных управленческих практик. #Алматы #туризм #фестиваль #ЕАГК