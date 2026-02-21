Потенциал Алматинского горного кластера высоко оценен экспертами

Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Третий фестиваль Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) собрал в Алматы ведущих специалистов отрасли из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, России и Южной Кореи.

фото Юрия Беккера

Торжественное открытие фес­тиваля состоялось на базовой станции горного курорта Oi-Qaragai. Торжественным маршем с флагами стран-участниц прошли команды в составе горных инструкторов, лыжников и спасателей. Ключевые мероприятия также пройдут на ГК Shymbulak. В рамках фестиваля состоится Открытый чемпионат СНГ среди горных инструкторов по лыжным дисциплинам.

– Алматы, расположенный в предгорьях Заилийского Алатау, обладает уникальными возможностями для развития горного туризма. Проведение фестиваля на площадках алматинских курортов подтверждает высокий потенциал региона и открывает дополнительные перспективы для городской экономики и туристической отрасли, – обращаясь к участникам фестиваля, отметил заместитель акима Алматы Олжас Смагулов. – Объединив наши усилия, мы сможем достичь больших результатов в развитии и популяризации индустрии горного туризма.

О расширении сотрудничества между горными курортами стран – участниц ЕАГК говорил и генеральный секретарь этой организации Андрей Кукушкин.

– Обмен опытом, достижение практических результатов, налаживание личных контактов и укрепление мостов дружбы – именно на этих теплых отношениях основано наше взаимо­действие. Это залог рос­та и стремительного совместного развития. Когда мы едины, каждый шаг дается легче, каждое препятствие преодолевается быстрее. Алматинские горы объеди­няют сильных духом людей, которые создают рабочие места, привлекают инвестиции и повышают культуру туризма Евразии. Наша главная цель – сделать все, чтобы горные курорты Евразии стали широко известны в мире, – подчеркнул он.

Выступающие с докладами и презентациями участники форума поделились своим опытом и перспективными планами развития туризма. Так, генеральный директор ГК Oi-Qaragai Александр Воронов рассказал об участии частного инвестора в развитии горного туризма на территории Алматинского горного кластера (АГК) и цифровизации как драйвере развития горного туризма Евразии.

Руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова презентовала модель развития АГК.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил важность системного подхода в развитии современной туристической инфраструктуры и бережного отношения к природным ресурсам. В связи с этим развитие Алматинского горного кластера и модернизация курорта Shymbulak рассматриваются нами как одно из ключевых направлений нового этапа развития туристической сферы, – отметила она. – Алматы продолжает сохранять лидирующие позиции по туристическому потоку в стране. За девять месяцев прошлого года город посетили порядка 1,8 миллиона туристов, при этом каждый второй иност­ранный гость, приезжающий в Казахстан, включает Алматы в свой маршрут. Близость к горным территориям формирует высокий спрос на горный туризм, что делает развитие АГК одним из стратегических направлений для городской экономики.

Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев­ на примере проекта АГК и Almaty Superski показал преимущества кластерного подхода для комп­лексного развития региона.

Особый интерес участников форума вызвало выступление международного эксперта в области развития горного туризма Жан-Пьера Барало, который рассказал о европейском подходе к созданию курортных сетей, а также о преимуществах и сложностях кластерной модели.

На полях форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕАГК и Grandvalira Resorts Andorra – крупнейшей сетью горных курортов Андорры. Он закрепляет намерение Grandvalira присоединиться к альянсу и развивать многостороннее сотрудничество в сфере горного туризма. Была также подпи­сана Зеленая хартия, которая фиксирует коллективную ответственность курортов за сохранение горных экосистем, снижение климатического следа, рациональное использование природных ресурсов и развитие экологичных управленческих практик.

