Потерявший сознание водитель наехал на прохожих в Костанае
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Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, которая произошла вчера вечером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание Наша газета
«49-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице Тәуелсіздік, наехал на двух пешеходов. По предварительным данным, причиной резкого маневра стало ухудшение состояния здоровья водителя», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В результате аварии все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами. Проводится расследование, все обстоятельства происшествия выясняются.