Потерявший сознание водитель наехал на прохожих в Костанае

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии, которая произошла вчера вечером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на издание Наша газета

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«49-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по улице Тәуелсіздік, наехал на двух пешеходов. По предварительным данным, причиной резкого маневра стало ухудшение состояния здоровья водителя», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

В результате аварии все пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами. Проводится расследование, все обстоятельства происшествия выясняются.