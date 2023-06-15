Потолочная плита рухнула на котел на Экибастузской ТЭЦ

На Экибастузской ТЭЦ упала потолочная плита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Казахстана.

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

15 июня в 16:45 на Экибастузской ТЭЦ ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на работающий котел №5 упала железобетонная потолочная плита.

«Все ремонтные и эксплуатационные работы в зоне падения плиты прекращены. Жертв и пострадавших нет», – подчеркнули в Минэнерго.

При этом четырьмя днями ранее, 11 июня, в районе ремонтируемого котла №7 упали 8 железобетонных плит боковых ограждающих конструкций.

Планируется, что 16 июня специализированная организация обследует конструкции крыши над котлами, и по итогам будет принято решение о возобновлении работ.

Ранее сообщалось о крупной аварии на Балхашской ТЭЦ.