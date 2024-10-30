Подтопление домов в Ұлытау: АФМ завершило расследование дела

Суд , Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

АФМ завершил расследование дела в отношении лиц, из-за действий которых подтопило дома в области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Юлия Пулина

Уголовные дела в отношении руководителя Управления природных ресурсов области Ұлытау по факту злоупотребления должностными полномочиями, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта «Санация реки Жезды», окончены Агентством по финансовому мониторингу.

«Расследованием установлено, что при строительстве допущены существенные нарушения строительных норм, а также отклонения от проектной документации, что уменьшило заявленную проектировщиком пропускную способность объема воды.

Руководитель Управления природных ресурсов области подписал акты выполненных работ, которые фактически не проводились. Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, также подписали акты выполненных работ», - говорится в пресс-релизе.

Указанные преступные действия должностных лиц привели к подтоплению 10 частных домов при чрезвычайной паводковой ситуации весной текущего года. На момент паводков было эвакуировано 108 человек из 24 частных домов поселка Жезды области Ұлытау, из них 56 детей. Материалы дел направлены в суд.

 

 

#АФМ #суд #паводки #виновные

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