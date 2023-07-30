Потребление наркотиков в Казахстане выросло в разы

В Казахстане наблюдается рост потребления синтетических наркотиков. Только за последние 3 года объём изымаемой из оборота синтетики вырос в 10 раз, передает Кazpravda.kz со ссылкой на « Хабар 24 ».

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Причина пагубной ситуации кроется ещё и в том, что продают наркотики теперь и через социальные сети и мессенджеры. Нередки примеры, когда реклама запрещённых веществ может быть скрыта под видом обычного граффити на стенах домов или даже городских достопримечательностей.

«К сожалению, рисунки - это все ссылки на сайты, где пытались продавать и распространять синтетические наркотики. С 2019 года санкция предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы. Нередко авторами таких рисунков становятся совсем молодые люди, иногда школьники. Как правило, памятку о том, как привлечь новых покупателей, они получают в интернете, в социальных сетях. В погоне за легкими деньгами, многие и не подозревают, что становятся частью опасного бизнеса», - говорит старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Астаны Алия Кибаткызы.

Только за последние 3 года объем изымаемой из оборота синтетики вырос в 10 раз. В одной только Астане с начала года выявили больше 500 правонарушений, связанных с наркотиками. Чтобы предотвратить их распространение, в рейды вместе с полицией выходят волонтеры. Вооружившись белизной и тряпками, они пытаются смыть вандальные зарисовки. Как правило, они появляются там, где людно.