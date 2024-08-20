Павлодарка отсудила 5 млн тенге за смерть отца

Здравоохранение , Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она обращалась в суд дважды 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска о возмещении морального вреда, однако она выиграла апелляцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Верховного суда

16 февраля прошлого года «скорая помощь» доставила 56-летнего мужчину в горбольницу №3 Павлодара, но в госпитализации ему было отказано. 

С 17 февраля по 4 марта он неоднократно обращался в медучреждения Павлодара – Almaz Medical Group, облбольницу, поликлинику и горбольницу №1. Диагностировали сначала «бронхит», потом «острый панкреатит, камни желчного протока с холециститом». 

Медуслуги, оказанные медучреждениями, результатов не дали, и 12 марта пациент скончался.

Дело по ненадлежащему выполнению профессиональных обязанностей медработниками было прекращено в связи с отсутствием события и деяния правонарушения.

Дочь умершего обратилась в Павлодарский горсуд с иском о взыскании с лечебных учреждений города 10 млн тенге компенсации морального вреда из-за некачественной медпомощи, что привело к смерти отца и причинение ей страданий.

«Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Факт некачественного оказания медпомощи подтвержден привлечением врачей к дисциплинарной ответственности, результатами судебно-медицинской экспертизы. В целом работники медучреждений недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние», –  рассказали в суде. 

Апелляция учла, что ухудшение здоровья пациента произошло вследствие ненадлежащего оказания медпомощи, т.е. не были проведены необходимые диагностические и лечебные мероприятия, не было и надлежащего ухода. 

«Ответчиками во исполнение статьи 917 ГК не представлено достоверных доказательств об отсутствии их вины по некачественному оказанию медпомощи. С учетом совокупности установленных обстоятельств, критериев разумности и справедливости, иск удовлетворен частично: с лечебных учреждений взысканы 5 млн тенге», – заключили в суде.

Постановление вступило в законную силу.

#смерть #Павлодар #апелляция #иск

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