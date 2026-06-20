Повышая доступность и качество медицинской помощи

В преддверии Дня медицинского работника Министерство здравоохранения подводит итоги масштабных преобразований в отрасли. За последние годы Казахстану удалось добиться рекордных показателей продолжительности жизни, снизить младенческую и материнскую смертность, укрепить лекарственное обеспечение, модернизировать инфраструктуру и повысить статус медработников.

фото Марата Амирова

О том, каких результатов удалось достичь системе здраво­охранения, как меняется система медицинского образования, что получат граждане в результате проводимых реформ, рассказала министр здраво­охранения РК Акмарал

АЛЬНАЗАРОВА.

– Акмарал Шарипбаевна, Казахстан встречает профессиональный праздник медицинских работников с рекордными показателями в здравоохранении. Какие достижения последних лет вы считаете наиболее значимыми и за счет каких реформ удалось добиться этих результатов?

– За последние годы в здраво­охранении реализован комплекс системных реформ, направленных на повышение доступности и качества медицинской помощи. Результаты этой работы уже имеют конкретное измерение. По итогам 2025 года ожидаемая продолжительность жизни достигла исторического максимума – 75,97 года.

Младенческая смертность снизилась до исторического минимума – 5,85 на 1 000 родившихся живыми. Казахстан также стал первой страной Центральной Азии, достигшей целевого показателя ВОЗ по сокращению преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25 процентов.

Эти результаты стали возможны благодаря развитию первичной медико-санитарной помощи, расширению профилактических программ и скринингов, модернизации инфраструктуры, внедрению современных медицинских технологий и цифровых решений. За последние годы построены сотни новых объектов здравоохранения, активно развивается сеть перинатальных центров и областных больниц, расширяется доступность высокотехнологичной медпомощи.

При этом мы понимаем, что дальнейший прогресс невозможен без развития науки и подготовки кадров нового поколения. Именно поэтому сегодня особое внимание уделяется укреплению научного потенциала отрасли и развитию медицинского образования.

– Сегодня государство не только модернизирует систему здравоохранения, но и усиливает поддержку самих медработников. Какие ощутимые меры в этом направлении были приняты за последние два года?

– Благодаря принятому комп­лексу мер, направленных на повышение статуса и защиту медицинских работников, за два года удалось добиться снижения дефицита врачей на 20,4 процента, среднего медперсонала – на 13 процентов, достичь обеспеченность организаций медицинскими кадрами на уровне, сопоставимом со странами ОЭСР, а также снизить внешнюю миграцию медработников почти в пять раз за последние пять лет.

Главой государства уделяется особое внимание вопросам развития кадрового потенциала отрасли, обеспечения достойной оплаты труда, социальных гарантий и защиты медиков. По поручению Президента принят закон о повышении статуса медицинского работника, который закрепил новые механизмы социальной, правовой и профессиональной поддержки специалистов.

С 2024 года внедрен институт страхования профессио­нальной ответственности медицинских работников. В 2025-м застраховано 192 302 человека на сумму 3,19 миллиарда тенге, за первый квартал 2026-го – 146 560 человек на 2,8 миллиарда тенге за счет бюджетных средств. Сегодня действует специальный страховой пул объемом свыше 306 миллионов тенге, который обеспечивает дополнительную правовую защиту врачей и медицинских сестер при осуществлении профессиональной деятельности.

Особое значение имеет усиление ответственности за противоправные действия в отношении медицинских работников. Государством четко обозначена принципиальная позиция: любые проявления агрессии, угроз или насилия в отношении медперсонала недопустимы.

Социальная поддержка медицинских работников за последние годы существенно расширена – от обеспечения жильем до единовременных выплат специалистам, работающим в сельской местности, в размере 100 МЗП. Президент в своем выступлении на церемонии награждения медработников страны отметил, что за последние три года объем государственной поддержки специалистов отрасли увеличился в семь раз. Поэтапно повышается заработная плата медицинских работников. Реали­зация данных инициатив позволила стабилизировать кадровый состав системы здравоохранения.

В 2025 году социальную поддержку получили 1 760 врачей, из них 529 докторам в сельской местности по остродефицитным специальностям выдали единовременную выплату в размере 100 МЗП, или 8,5 миллиона тенге.

– Предлагаю перейти к сути реформ медицинского образования. Чем они были продиктованы? Сегодня много говорится о том, что выпускники медицинских вузов должны приходить в систему здравоохранения уже готовыми к практичес­кой работе. Какую роль в этом играет реформа интернатуры и что она даст пациентам?

– Сегодня в системе медицинского образования обучаются более 187 тысяч человек, практическая подготовка ведется на более чем 600 клинических базах. Мы проводим масштабную реформу медоб­разования, усиливаем практическую подготовку студентов, развиваем модель Teaching Hospital, внедряем цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта в образовательный процесс.

С 2022 года Казахстан перешел на модель непрерывного интегрированного медицинского образования (НИМО), предполагающую поэтапную реализацию новых государственных общеобязательных стандартов (ГОСО). Согласно структуре, обучение включает: бакалавриат – четыре года, интернатура – один семестр, магистратура – полтора года.

Действующая модель подготовки врача по программам НИМО не в полной мере отвечает реальным потребностям. Подготовка включает пять лет базового медицинского образования и один год магистратуры с интернатурой. После шести лет отрасль получит магистров здравоохранения и врачей без определенной специальности, то есть без права клинической деятельности. Чтобы получить право работы с пациентом, выпускнику необходимо пройти обучение в резидентуре от двух до четырех лет.

В результате что мы получаем? Первое – длительность подготовки удлиняется до 10 лет; выпускники не получают допуск к практике и, соответственно, в 2028 и 2029 годах притока врачей в отрасль не будет. Это создает рост дефицита квалифицированных врачей.

Главная цель реформы – преодо­леть разрыв между академическими знаниями и практичес­кими навыками выпускников. Старая модель подготовки длиной в шесть лет показала свою неэффективность: после получения диплома выпускники не могли приступить к работе без прохождения резидентуры, на которую выделяется ограниченное число грантов.

В связи с этим предлагается модель Интегрированного медицинского образования, которая включает высшее медицинское образование (шесть лет) и полноценную интернатуру в течение одного года. Интернатура предлагается по шести клиническим специальностям. По завершении выпускник получает право работы в амбулаторно-поликлинических организациях на всех уровнях и медицинских организациях, расположенных в регионах районного уровня и моногородах, что позволит существенно восполнить дефицит врачей.

Дополнительное время переориентировано на глубокую практическую подготовку в реальной клинической среде, а не на теорию. Время интернатуры тратится на формирование навыков, необходимых на первичном уровне (ПМСП) и в сельском здравоохранении.

При этом интернатура становится клинической практикой под постоянным контролем наставника с четко ограниченным уровнем ответственности, трудовым распорядком как у врача и с правом доступа к медицинским цифровым системам.

Также внедряются современные методы оценки практических компетенций: ОСКЭ, оценка на рабочем месте, лог­буки, компетентностная модель оценки. Главный результат – формирование врача, готового к самостоятельной практике и лечению пациентов.

– Мы пишем это интервью накануне главного праздника сферы здравоохранения – Дня медицинского работника. Что вы хотите адресовать многочисленному коллективу врачей, медсестер, фельдшеров и других специалистов отрасли?

– Прежде всего хочу сказать слова искренней благодарнос­ти каждому медицинскому работнику Казахстана. За спасенными жизнями, выздоровевшими пациентами, детьми, появившимися на свет, стоят ваш профессионализм, ответственность и преданность делу.

От всей души поздравляю всех врачей, медицинских сес­тер, фельдшеров, санитарных врачей, фармацевтов, преподавателей медицинских вузов, ученых и ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов и благодарных пациентов!