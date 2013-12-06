Повышая конкурентоспособность

В состав казахстанской делегации вошли руководство минис­терств образования, здравоохранения, регионального развития, экономики и бюджетного планирования, индустрии и новых технологий, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, агентств по делам государственной службы, статистике и защите конкуренции.

В ходе заседания Управляющего комитета была проведена презентация промежуточных итогов реализации совместных проектов ОЭСР и Казахстана. Эти проекты направлены на улучшение качества государственных услуг, устранение административных барьеров и секторальных ограничений в отдельных пилотных отраслях, повышение инвестиционной привлекательности регионов Казахстана и налаживание деловых связей между иностранными инвесторами и отечественным малым и средним бизнесом.

В рамках визита казахстанская делегация провела ряд двусторонних встреч по согласованию проекта Страновой программы на 2014–2016 годы по сотрудничеству между Казахстаном и ОЭСР. Ожидается, что в начале 2014 года она будет одобрена. В рамках «круглого стола» по повышению конкурентоспособности стран Евразии обсуждались вопросы развития регионального диалога, обмена передовым опытом.

Анна ВЛАДИМИРОВА