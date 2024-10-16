Повысить эффективность профилактики

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Алмаз Ещанов, профессор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, доктор юридических наук

Новые законодательные инициативы укрепят доверие граждан

фото пресс-службы Академии правоохранительных органов и из архива "КП"

Профилактика правонарушений является одним из важнейших направлений деятельности правоохранительных органов в Республике Казахстан. Ее значимость обусловлена не только требованиями обеспечения общественного порядка и правопорядка, но и задачами социальной стабильности и предотвращения преступлений на ранних стадиях. Профилактическая деятельность представляет собой комплекс мер, направленных на предупреждение и минимизацию правонарушений до их совершения, что позволяет снизить уровень преступности и повысить доверие граждан к государственным инс­титутам.

С принятием в 2010 году Закона «О профилактике правонарушений» были заложены правовые основы для систематической работы в этом нап­равлении. Закон определил ключевые задачи профилактики правонарушений, включая правовое, экономичес­кое и организационное обеспечение ее реализации. В частности, он акцентировал внимание на необходимости взаимодействия между госорганами, общественными организациями и гражданами в сфере предупреждения правонарушений.

Важность профилактики правонарушений подчеркивается также рядом других ключевых нормативных правовых актов. Конституционный закон «О прокуратуре» от 5 ноября 2022 года, законы «Об органах внутренних дел» от 23 апреля 2014 года, «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года закрепляют задачи выявления, устранения нарушений законности, а также предупреждения правонарушений как приоритетные направления в деятельности органов прокуратуры, внутренних дел и антикоррупционной службы. В этих документах содержатся нормы, регулирующие не только работу по предотвращению правонарушений, но и предупреждение их на стадии подготовки, что предполагает проведение профилактических мероприятий, направленных на устранение криминогенных факторов.

Однако, несмотря на правовую базу, профилактическая деятельность в Казахстане не достигла необходимого уровня эффективности. Статистика показывает, что определенные виды преступлений, такие как наркопреступления, бытовые правонарушения, насильственные действия, продолжают оставаться на высоком уровне, что свидетельствует о недостаточной эффективности сущест­вующих механизмов профилактики.

Существующие меры профилактики ориентированы преимущественно на борьбу с последствиями преступности, а не на устранение причин. Большинство программ направлено на решение проблемы «на выходе», то есть после того, как правонарушение уже совершено. Это снижает эффективность профилактической деятельности и приводит к тому, что негативные факторы, способствующие преступности, воспроизводятся из года в год.

В результате возникает необходимость создания единого центра, который бы координировал и направлял усилия всех государственных и общественных структур, разрабатывал стратегию и тактику социально-криминологической политики на всех уровнях – от респуб­ликанского до районного.

Важную роль в профилактике правонарушений играет также активное участие населения. В прошлом тесные связи между органами правопорядка и гражданами способствовали более эффективному предупреждению правонарушений.

В связи с этим Концепция правовой политики до 2030 года, утвержденная указом Президента РК от 15 октября 2021 года, подчеркивает необходимость усиления профилактической работы и разработки новых инструментов для предупреждения правонарушений. Концепция нацелена на создание сбалансированной системы уголовно-правовой политики, которая будет учитывать не только карательные и восстановительные, но и превентивные меры предупреждения преступности. Это должно привести к снижению уровня преступности в стране и укреплению правопорядка.

Важным шагом на пути реформирования стало поручение Президента, данное на расширенной коллегии МВД в январе этого года, по разработке нового закона о профилактике правонарушений. Этот закон должен заменить устаревшие нормы и привнести новые подходы к предупреждению правонарушений, которые будут учитывать современные социальные реалии и криминогенные факторы.

Проект Закона «О профилактике правонарушений» разрабатывался с участием не только правоохранительных органов, но и представителей социальных служб, неправительственных организаций и общественных фондов. Это позволило учесть интересы разных социальных групп и создать более комплексный подход к профилактике правонарушений.

В проекте закона предусмотрено расширение понятийного аппарата, что позволит устранить двусмысленности в толковании правовых норм и повысить правовую грамотность среди населения. Введение новых понятий, таких как «законопослушное поведение», «виктимологическая профилактика», «лицо, склонное к совершению правонарушений», будет способствовать более эффективному применению закона на практике.

Одним из ключевых нововведений является система виктимологической профилактики, которая уже давно применяется в ряде зарубежных стран. Она направлена на предупреждение преступлений через работу с потенциальными жертвами. Этот подход основывается на анализе поведения жертвы и его влиянии на возможность совершения преступления. Так, в Японии уже несколько десятилетий функционируют программы виктимологической профилактики, которые показали свою высокую эффективность. Например, создание «городских деревень» в Японии, где жители объединяются для предотвращения правонарушений, привело к значительному снижению уровня преступности в таких районах.

Профилактическая работа, направленная на снижение виктимогенности потенциальных жертв, позволит пред­отвратить множество преступлений еще до их совершения. Это направление профилактической деятельности имеет значительный потенциал и должно стать одним из ключевых элементов новой правовой системы Казахстана.

Кроме того, новый законопроект расширяет круг субъектов профилактики правонарушений. В него включены не только государственные органы, но и субъекты предпринимательства, общественные организации и объединения собственников имущества. Это позволит более эффективно распределить ответственность за профилактику правонарушений между различными социальными институтами, а также вовлечь в этот процесс как можно больше заинтересованных сторон.

Особое внимание в законопроекте уделено профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Введение специальных мер, направленных на работу с детьми и подростками, должно способствовать снижению уровня подростковой преступности. Важно отметить, что в рамках нового закона будут приняты дополнительные меры по усилению мониторинга криминогенных факторов, влияющих на поведение несовершеннолетних, а также по совершенствованию работы комиссий по делам несовершеннолетних.

Таким образом, новый Закон «О профилактике правонарушений» является важным шагом на пути к созданию современной системы правопорядка в Казахстане. Он предлагает целый ряд нововведений, которые позволят значительно повысить эффективность профилактических мероприятий. Внедрение данных мер должно способствовать не только снижению уровня преступности, но и укреплению доверия граждан к правоохранительным органам, повышению правовой культуры среди населения и созданию более безопасного и стабильного общества.

#профилактика #правонарушения #Академия правоохранительных органов #Генпрокуратура РК

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