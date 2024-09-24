Повысить престиж колледжей

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Павлодарский колледж информационных технологий стал первым в стране, где успешно функционирует региональный IT-центр IT HUB – JYLYJAI. Здесь действуют более десяти профильных лабораторий, включая лаборатории 3D-прототипирования, сетевого администрирования, веб-дизайна, виртуальной и дополненной реальности. И это не только площадка для обучения студентов. На базе хаба предоставляются платные услуги по разработке программного обеспечения, созданию сайтов и промышленным прототипам. Центр также активно готовит студентов к престижным чемпио­натам WorldSkills, JuniorSkills и Abilympics.

По аналогии с павлодарским IT HUB – JYLYJAI такие подразделения будут запущены в 20 регионах в рамках трансформации технического и профессионального образования. Как заявляют в Министерстве просвещения, региональные IT-центры помогут учащимся колледжей получить современные технические навыки, которые востребованы на рынке труда, а также обеспечат доступ к передовым образовательным ресурсам и программам. Новый вектор развития станет одним из направлений реформы системы технического и профессионального образования, о проведении которой заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем сентябрьском Послании народу.

Сегодня колледж информационных технологий не только лидер сферы ТиПО в Павлодарской области, но и действительно один из лучших колледжей страны. Здесь готовят кадры по рабочим профессиям, но строго с современным IT-уклоном, даже электриков и менеджеров. По сути, это и есть демонстрация тезиса из Послания Президента о том, что квалифицированные кадры должны готовиться в вузах и организациях технического и профессионального образования.

И совершенно не удивительно, что этот колледж интересен павлодарской молодежи – сюда хотят поступать, здесь хороший набор, есть конкурс – по некоторым специальностям до десяти человек на место. Реформа сферы ТиПО может сделать такими же привлекательными для абитуриентов и все остальные колледжи, даже если сегодня они проигрывают «битву репутаций» тем же университетам.

Чтобы поменять в сознании казахстанцев отношение к колледжам, к рабочим профессиям, нужно в первую очередь повсеместно обновлять материально-техническую базу учебных заведений. Некий задел в этом вопросе создала программа «Жас маман», в рамках которой колледжи получили современное оснащение. Но затронула она только 180 из 780 учебных заведений.

– Мы с коллегами на примере своего колледжа видим, как программа «Жас маман», позволившая создать у нас десять уникальных лабораторий, повысила интерес со стороны абитуриентов и их родителей. Молодежь хочет учиться в таких условиях, – комментирует руководитель Павлодарского колледжа информационных технологий Серик Джартыбаев. – И я уверен – если система ТиПО в общем будет переоснащена, то ее статус, статус рабочих профессий в целом, возрастет.

Еще один вопрос, который нужно оперативно решать в рамках реформы системы ТиПО, – это повышение подушевого финансирования колледжей. Пока они получают средств меньше, чем любые другие уровни образования.

– По подушевому финансированию выделяется 460 тысяч в год на одного студента колледжа, – продолжает Серик Джартыбаев. – Для сравнения: в детских садах этот показатель – примерно 700 тысяч, в школах – 800 тысяч, в вузах – под миллион. Но ведь деятельность колледжей требует немалых затрат. Вот простой пример. Для обучения токарей работе на станках постоянно нужно покупать болванки, резцы, поварам – продукты, у нас в колледже все время заправляются 3D-принтеры. Чем больше в процессе учебы практики, тем больше расходного материала.

Методика подушевого финансирования колледжей сейчас в разработке на уровне Министерства просвещения, и в регионах надеются, что решение этого вопроса придаст новый импульс для развития всей сферы ТиПО.

Важно и устранение неравенства в зарплатах учителей школ и преподавателей колледжей – последние сегодня получают почти на треть меньше.

– Не раз обсуждали с коллегами больной вопрос. За последние три года из колледжей произошел отток преподавателей: общеобразовательных дисциплин – в школы, спецдисциплин – в реальный сектор экономики, – говорит Серик Тлеуханович. – Думается, нам нужно переломить эту тенденцию, сравняв условия. В свое время я проходил стажировку в Финляндии, и опыт этой страны очень показателен: там преподаватель колледжа, именно по спецдисциплинам, получает в среднем на 20–30% больше, чем сотрудник этой профессии в частной фирме. Поэтому лучшие представители из реального сектора экономики с удовольствием идут в ТиПО. Так готовят новое поколение специалистов.

В следующем году Колледж информационных технологий первым в Павлодарской области пройдет международную аккредитацию, получение которой также можно считать частью реформы системы ТиПО. Специальное сертифицированное агентство в течение года будет проверять, насколько образовательные программы, внутренние процессы, материально-техническая база колледжа соответствуют международным стандартам технического и профессионального образования.

Безусловно, прохождение данной аккредитации даст колледжу важное преимущество – ведь это подтверждение актуального качества работы. Но это далеко не единственный инструмент для интеграции наших учебных заведений в международное образовательное пространство.

Например, Серик Джартыбаев считает, что настало время внедрять в Казахстане и международную сертификацию выпускников, которая дает больше гарантий для каждого конкретного человека. Пока в нашей стране работает единственный колледж – APEC Petrotechnic в Атырау, который проводит сертификацию OPITO из области нефтегазодобычи, признанную почти 130 странами. Выпускник колледжа, который подтвердил свои знания и навыки на специальном экзамене перед сертификационной комиссией и получил этот документ, может предъявить его в любой стране и получить там работу. На другом конце Земли могут и не знать об Атырау, о конкретном колледже, но там знают и признают эти международные сертификаты.

– Это направление откроет большую перспективу – мы повысим престиж сферы ТиПО, дадим стимул нашей молодежи получать рабочие профессии, – подчеркивает Серик Джартыбаев.

Большой частью реформы системы ТиПО должна стать и работа по укреплению партнерства с реальным сектором экономики. Сегодня эта плоскость – исключительно договоренности самих учебных заведений, которые годами налаживают контакты со своими социальными партнерами. Да, точечно готовятся кадры под заказ, а нужен системный подход и даже комплекс мероприятий по стимулированию работодателей для приема на работу выпускников колледжей. Например, по аналогии со стимулирующими выплатами для работодателей, которые принимают переселенцев из трудоизбыточных регионов. И это тоже будет работать на престиж системы ТиПО: абитуриент с легким сердцем будет выбирать рабочую профессию, зная, что его с дипломом уже ждут предприятия и организации.